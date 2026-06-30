Svenskens konkurrent bortbytt – öppnar dörren till NHL

Akira Schmid trejdas från Vegas Golden Knights till Florida Panthers. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det är schweizaren Akira Schmid som skickas till Florida Panthers i utbyte för ett tredjerundeval i NHL-draften 2028.

Bytesaffären innebär att Lindbom är en av tre NHL-målvakter under kontrakt nästa säsong. De andra två är den omstridde Carter Hart och veteranen Adin Hill, som hjälpte klubben till sin Stanley Cup-vinst 2023.

Hill har dock omgärdats av trejdrykten under säsongen och ryktas finnas på marknaden efter att Vegas uppgetts ha tappat förtroendet för honom. Med andra ord kan det finnas goda möjligheter för Lindbom att få fler NHL-matcher kommande säsong efter att ha spelat åtta matcher för Golden Knights 2025/26.

Florida Panthers släpper Bobrovskij och Tarasov

Schmid, 26, sitter på ett utgående kontrakt efter att ha spelat av ett avtal värt 875 000 dollar. Han väntas dock sajna med Florida – vars båda målvakter från den gångna säsongen kliver ut på free agent-marknaden när den öppnar i morgon. Varken Sergej Bobrovskij eller Daniil Tarasov blir kvar i organisationen.

Akira Schmid kom till Golden Knights från New Jersey Devils tillsammans med Alexander Holtz sommaren 2024. Han gjorde 34 matcher för Golden Knights den gångna säsongen och hade en räddningsprocent på 89,3. Under karriären har han totalt spelat 82 NHL-matcher.

– Akira är en talangfull och atletisk målvakt som har visat stort lugn i pressade situationer, säger Panthers general manager Bill Zito i ett pressmeddelande.

Carl Lindboms nya treårskontrakt med Vegas är värt 900 000 dollar per säsong.