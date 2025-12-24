Jättemiss av Jacob Markström: ”Hemskt misstag”

Jacob Markström stod för ett kostsamt misstag i New Jersey Devils förlust i natt.

Han gav bort pucken till Simon Holmström som kunde lägga in pucken i det tomma målet när New York Islanders vände och vann.

Jacob Markström bjöd Simon Holmström på ett mål i nattens NHL-match. Foto: NHL/Skärmdump & Marc DesRosiers-IMAGN Images

Det har varit en tung säsong så här långt för Jacob Markström.

New Jersey Devils har inte levt upp till förväntningarna och ligger fortsatt utanför en slutspelsplats i NHL. Samtidigt har Markström haft en kämpig säsong mellan stolparna med flera tveksamma insatser vilket har lett till att han har blivit ifrågasatt och fått motta kritik.

”Hemskt misstag av Jacob Markström”

I natt var olyckan återigen framme för den svenske målvakten. Devils hade tagit ledningen med 1-0 i bortamatchen mot New York Islanders. I andra perioden åkte pucken ner i Devils zon och Markström åkte ner till sargen för att hämta pucken och skjuta upp den i banan. Han träffar dock lagkamraten Jonas Siegenthaler och pucken studsar rakt ut till Islanders svenske forward Simon Holmström. Han tackar och tar emot för framspelningen och lägger enkelt in pucken i det tomma målet.

– Det är ett hemskt misstag av Jacob Markström, utbrister tv-kommentatorn och fyller sedan i:

– Det finns ingen anledning för målvakten att komma ut där.

Det kom också att bli kostsamt för New Jersey Devils. Målet innebar 1-1 i matchen och Islanders kunde sedan vinna med 2-1. Simon Holmström stod för en assist till segermålet i tredje perioden och blev alltså segerorganisatör med 1+1 i matchen.

För Jacob Markström blev det däremot sannolikt ytterligare en match och insats som han snabbt vill glömma.

New York Islanders – New Jersey Devils 2–1 (0-1,1-0,1-0)

New York: Simon Holmström (7), Adam Pelech (2).

New Jersey: Brett Pesce (1).

Source: Jacob Markström @ Elite Prospects