Markströms mardrömsmatch – utbytt direkt

Hemmamatchen mot Tampa Bay blev ingen rolig historia för Jacob Markström.

Svensken blev utbytt efter åtta minuter sedan han släppt in tre mål på sju skott.

– Jag är inte bra nog, säger Markström.

Foto: Adam Hunger/AP/Alamy

Jacob Markström har inte fått spelet att stämma i New Jersey Devils den här NHL-säsongen.

I nattens match mot Tampa Bay blev den svenske målvakten utbytt efter blott åtta minuters spel, sedan han släppt in tre mål på sju skott. Pontus Holmbergs 3–1-mål mindre än en minut efter att Luke Hughes reducerat matchen blev droppen för tränaren Sheldon Keefe, som då valde att plocka ut svensken mellan stolparna.

– Vad spelade jag i dag? Fem minuter? Det är inte vad jag vill göra, säger Markström efter matchen.

Har en räddningsprocent på 87,5 procent

Markström har nu spelat 16 matcher den här säsongen och står noterad för en räddningsprocent på blygsamma 87,5 procent. Samtidigt har han, enligt Moneypuck, släppt in 4,4 mål fler än förväntat den här säsongen, vilket är den sjunde sämsta noteringen i NHL denna säsong.

– Jag är inte bra nog, säger Markström.

Efter nattens match mot Tampa Bay, som bortalaget till slut vann med 8–4, fick han frågan om han dras med något bekymmer som stör honom.

– Nej. För att jag spelade dåligt, är det vad du menar?

Pontus Holmberg stod för ett av Tampa Bays mål i matchen, medan landsmannen Jonas Johansson stoppade 33 av 37 skott för bortalaget. I New Jersey sköt Jesper Bratt ett av Devils mål i förlustmatchen.

New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning 4–8

New Jersey: Luke Hughes (2), Jesper Bratt (6), Angus Crookshank (1), Paul Cotter (4).

Tampa Bay: Oliver Bjorkstrand 2 (4), Nick Paul (3), Darren Raddysh (6), Pontus Holmberg (3), Jake Guentzel (15), Brandon Hagel (18), Brayden Point (5).



