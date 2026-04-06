Markström når milstolpe − som tredje svensk genom tiderna

Jacob Markström spikade igen för Devils mot Montréal Canadiens.

Han höll därmed sin 25:e nolla i NHL-karriären.

Jacob Markström höll nollan för New Jersey Devils i 3-0-segern. Foto: David Kirouac-Imagn Images

Det har varit en tuff säsong för New Jersey Devils och Jacob Markström.

Den svenske OS-målvakten har svajat en del i sina prestationer och samtidigt har Devils gått tungt och kommer att missa slutspel. I natt klev de dock fram och tog en stark bortaseger mot Montréal Canadiens i Kanada.

Montréal blev slutspelsklara redan innan matchen och Devils kom sedan ut som det bästa laget. Jacob Markström klev sedan också fram för New Jersey under matchen och spikade igen. Devils kunde ta ledningen med både 1-0 och sedan också. Markström stoppade sedan allt som ”Habs” skapade framåt. Matchen slutade 3-0 sedan Jesper Bratt noterats för en assist till det sista målet i tom kasse.

Säsongens första nolla för Jacob Markström

Jacob Markström räddade alla 18 skott som han fick på sig för att hålla nollan. Det är hans första nolla på hela säsongen.

− Det var en riktigt bra laginsats. Många blockade skott, bra boxplay och bra forecheck. Vi gav dem inte mycket utrymme. De fick vara mycket på utsidan eller bakom målet och kunde inte hitta passningarna in i mitten. Det är så här som vi ska spela, speciellt den här tiden på året. Även om vi inte har ett slutspel runt hörnet så har Montréal det så det är starka poäng av oss, säger Markström enligt nhl.com efter matchen.

Det var Jacob Markströms 25:e nolla i NHL-karriären. Han är endast den tredje svenska målvakten att nå 25 nollor. De andra blågula burväktarna som har lyckats med bedriften är Henrik Lundqvist (64 nollor) och Tommy Salo (37 nollor).

Montréal Canadiens − New Jersey Devils 0−3 (0-1,0-1,0-1)

Montréal: −

New Jersey: Timo Meier (24), Cody Glass (17), Connor Brown (17).

Source: Jacob Markström @ Elite Prospects