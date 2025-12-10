NHL-klubben agerar – kallar upp storlöftet

Montréal Canadiens har släppt in flest mål i NHL den senaste månaden.

Nu agerar klubben genom att kalla upp storlöftet Jacob Fowler från AHL.

– Jacob Fowler är en väldigt bra målvakt och just nu har Montréal Canadiens inget bättre alternativ, säger TSN:s Craig Button.

Jacob Fowler ser ut att få chansen i Montréal Canadiens.

Fram till för en månad sedan var Montréal Canadiens målvaktsspel inget större bekymmer.



Tilltänkte förstemålvakten Samuel Montembeaults form vacklade förvisso, men där bakom levererade Jakub Dobes ett storartat målvaktsspel och vann sex av sina sju första matcher. Den senaste månaden har emellertid varit blytung för bägge burväktarna, där Montréal varit det lag som släppt in flest mål i NHL och Montembeault och Dobes loggat en räddningsprocent på 84,7 respektive 86,1 procent.



Nu väljer klubben att agera.

”Vet inte om han är redo – men det är inget panikdrag”

Efter nattens storförlust (1–6) mot Tampa Bay Lightning meddelade klubben omedelbart att man kallat upp det amerikanska storlöftet Jacob Fowler från farmarlaget Laval Rocket.

Utöver Fowler har även svenske backen Adam Engström samt forwarden Adam Beck kallats upp till NHL-klubben.



– Jag vet inte om han (Fowler) är redo, men det är inget panikdrag. Jacob Fowler är en väldigt bra målvakt och just nu har Montréal Canadiens inget bättre alternativ. När man kollar på Montréals målvaktsspel är det horribelt, säger TSN:s Director of Scouting Craig Button i TSN-programmet SportsCentre.

Utsågs till collegeligans bästa målvakt

21-åringen har visat framfötterna i AHL den här säsongen efter att ha anslutit till Montréals organisation från en storartad säsong i NCAA med Boston College förra säsongen. I AHL har Fowler loggat en räddningsprocent på 91,9 procent samt ett snitt på 2,09 insläppta mål per match på 15 matcher.

Förra säsongen spelade Fowler 35 matcher i den amerikanska collegeligan med Boston College och loggade en räddningsprocent på hela 94,0 procent och ett snitt på blott 1,63 insläppta mål per match. För sina insatser prisades han med Mike Richter Award som collegeligans bästa målvakt.



På meritlistan har Fowler även ett JVM-guld med USA, då han fanns med i det amerikanska laget som vann guld i Göteborg 2024.

