Jack Roslovic har slutligen hittat en ny klubbadress. Efter månader av ovisshet har amerikanen sajnat ett ettårskontrakt med Edmonton Oilers värt 1,5 miljoner dollar.

Jack Roslovic är klar för Edmonton Oilers. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Jack Roslovic gick in på free agent-marknaden 1 juli som en eftertraktad spelare. Men efter att han tackat nej till ett par anbud sinade intresset på marknaden och han lämnades klubblös. När NHL-säsongen drog i gång härom natten stod 28-åringen överraskande utan kontrakt – trots att han sköt 22 mål för Carolina Hurricanes så sent som förra säsongen.

Han länkades ihop med Toronto Maple Leafs under sommaren på grund av sin koppling till lagets kapten och fixstjärna Auston Matthews, men fick aldrig napp där. Roslovic har under hösten tvingats träna på egen hand hemma i Columbus, och har valt att tacka nej till att ställa upp på intervjuer kring sin situation.

Men under natten kom beskedet att han slutligen hittat sin nya NHL-klubb.

Jack Roslovic klar för Edmonton Oilers

Mitt under Edmonton Oilers premiärmatch mo Calgary Flames meddelade nämligen klubben att de tecknat ett ettårskontrakt med Jack Roslovic. Kontraktet är värt 1,5 miljoner dollar, och innebär nästan en halverad lön jämfört med de 2,8 miljoner dollar han tjänade i Carolina i fjol.

Jack Roslovic draftades ursprungligen av Winnipeg Jets som 25:e spelare i första rundan 2015. Han spelade för Jets under fyra säsonger innan han trejdades till hemstaden Columbus i trejden som såg Patrik Laine hamna i Ohio och Pierre-Luc Dubois i Winnipeg i januari 2021. Under sina år i NHL har den högerskjutande forwarden gjort 102 mål och 260 poäng på 526 matcher med Jets, Blue Jackets, New York Rangers och Hurricanes.

Hans fjolårssäsongen med Hurrcianes var en av hans bättre med 39 poäng (22+17) på 81 matcher.

Source: Jack Roslovic @ Elite Prospects