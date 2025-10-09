Storstjärnans show – efter nya miljardavtalet

Inför nattens premiär mot Los Angeles skrev Jack Eichel på ett nytt avtal med Vegas värt en miljard kronor.

Sedan gick storstjärnan ut och levererade fyra poäng i matchen som Vegas förlorade med 5–6 efter straffar.

Jack Eichel stod för fyra poäng i Vegas premiär.

Foto: Steve Marcus/AP/Alamy

Jack Eichel blir en av NHL:s bäst betalda spelare från och med nästa säsong, då han sent under onsdagskvällen skrev på ett nytt åttaårsavtal värt en miljard kronor med Vegas Golden Knights.



Några timmar senare gick den amerikanske storstjärnan ut och bjöd på ett poängfyrverkeri i Vegas premiär mot Los Angeles Kings.



Eichel stod för inte mindre än fyra poäng i premiären mot Kings, där Vegas tappade en 5–3-ledning till 5–5 under den andra halvan av den tredje perioden, innan Kings till slut kunde fullborda vändningen och vinna matchen med 6–5 efter straffar.

Tre assist och ett mål i premiären

Jack Eichel stod för tre assist och ett mål i matchen, där hans fullträff kom drygt fem minuter in i den tredje perioden efter att han direktskjutit in 4–3-målet på passning av stjärnvärvningen Mitch Marner. Förutom assisten till Eichels mål fanns Marner även med i förarbetet till Ivan Barbasjovs 5–3-mål några minuter senare och lämnade således isen med två poäng i sin Golden Knights-debut.



Los Angeles kunde emellertid se till att vända och vinna matchen, sedan Trevor Moore och Brandt Clarke stått för 4–5 respektive 5–5 i den tredje perioden. I straffläggningen klev sedan Adrian Kempe och Trevor Moore fram för Kings och ordnade bonuspoängen.



Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings 5–6 e. str

Vegas: Pavel Dorofejev 3 (3), Jack Eichel (1), Ivan Barbasjov (1).

Los Angeles: Andrej Kuzmenko (1), Quinton Byfield (1), Jeff Malott (1), Trevor Moore (1), Brandt Clarke (1).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.