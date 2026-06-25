Stenberg om Sharks: "Hade varit en dröm"

Ivar Stenberg mötte pressen i Buffalo under torsdagen.

Foto: Ellen Ivarson

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit många ögon på Ivar Stenberg den här säsongen. Den svenska jättetalangen har haft en vår där han har varit i strålkastarljuset på ett sätt. Det har varit dokumentärer, stora pressträffar, frågor på engelska och upprepningar efter upprepningar.

Men i morgon kulminerar allt det här. Då är det dags för årets NHL-draft.

Efter en historiskt bra säsong i Frölunda har han nu utkristalliserat sig som ett toppval i draften. Det har däremot spekulerats i att han kan falla under fredagen tack vare alla duktiga backar som finns på brädet. San Josés senaste trejd där William Eklund skeppades till Ottawa gör nu att alla tror att svensken blir andra valda spelaren.

Själv hade han varit nöjd med att hamna i Kalifornien. Där han också i sådana fall hade blivit lagkamrat med en av världens bästa spelare, Macklin Celebrini.

– Jag skulle helt klart vara glad över att gå dit. De har något bra på gång och det hade varit en dröm. Det hade varit kul att spela med honom. Han är en av världens bästa, så det hade varit kul.

Har hela familjen på plats

Under veckan har det hänt en hel del grejer i NHL. Inte minst under natten till onsdag då det small till ordentligt. Det var trejder till höger och vänster. Inte minst bytte Buffalo Sabres till sig fjärdevalet i draften mot Bowen Byram.

Spelarna själva kan så klart inte påverka hur lagen agerar. Men samtidigt gör det att saker förändras inför fredagen.

– Jag är bara taggad på att se vad som händer. Det är kul att se något hända, säger Stenberg.

Ivar har också hela sin familj på plats. Sina två bröder Otto Stenberg och Knut samt föräldrar och morföräldrar. På fredag kommer de också få se han gå upp på scenen och bli draftad.

Förmodligen som nummer tvåa till Sharks.

– Ja, hela min familj är här, mina två bröder, min mamma och pappa och min mormor och morfar, säger Stenberg.