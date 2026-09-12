Stenberg gör debut för Sharks: "Han ser bra ut"

Ivar Stenberg gör sin debut för San José Sharks.

Foto: Daniel Stiller / Bildbyrån.

Ivar Stenberg gick tvåa i NHL-draften och är rejält hajpad inför den kommande säsongen. Nu har det också blivit dags för svensken att visa upp sig i San Jose Sharks för första gången. Under lördagen, lokal tid, kommer han att göra sin debut för klubben i en rookieturnering.

18-åringen har under veckan tränat med Michael Misa och Igor Tjernysjov. De båda är också stora talanger som väntas slå sig i NHL-laget den kommande säsongen.

Ivar Stenberg debuterar i Sharks

Dock är det fortfarande det svenska storlöftet som de flestas ögon kommer att vara på.

– De spelade tillsammans i dag och det hade inte chockat mig om de gör det mot LA Kings också. Det är svårt att säga efter en träning men han ser bra ut. Han spelar snabbt och du märker att han har spelat mot män tidigare. Han kommer inte från juniorerna, säger tränaren John McCarthy till NHL.com .

Ivar Stenberg har skrivit på för San José och kommer av allt att döma gå rakt in i NHL. Forwarden kommer från en magisk säsong med JVM-guld, 33 poäng i SHL och VM-spel.

Rookieturneringen spelas i San José med matcher mot Los Angeles Kings, Anaheim Ducks, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights och Utah Mammoth. På torsdag börjar sedan Sharks riktiga camp.