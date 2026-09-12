Avslutar karriären - 29 år gammal

Connor Ingram, till höger, avslutar karriären.

Foto: James Carey Lauder-Imagn Images/USA TODAY Sports

Sedan han säsongen 20/21 gjorde nio matcher för IF Björklöven i Hockeyallsvenskan har Connor Ingram gjort karriär i Nordamerika. Målvakten fick efter sejouren i Sverige chansen att NHL-debutera och spelade totalt 134 matcher i ligan.

Den senaste säsongen spelade han för Edmonton Oilers där det blev 32 matcher i NHL och elva matcher för Bakersfield Condors i farmarligan. Däremot fick han chansen att stå fem matcher i slutspelet mot Anaheim Ducks.

Connor Ingram avslutar karriären

Sedan säsongen tog slut har han gått klubblös.

Nu meddelar 29-åringen också att karriären är över. På sin Instagram skriver han ett avskedsmeddelande till ishockeyn där han bekräftar att det är slut. Connor Ingram spelade förutom för Edmonton även för Nashville Predators, Arizona Coyotes och Utah Mammoth. På meritlistan finns även ett JVM-silver med Kanada.