Drömpassningen: "Ivar ser allt"

Ivar Stenberg låg bakom segermålet för Sharks.

Foto: Bildbyrån och X (montage).

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Förlängningen mellan St Louis Blues och San Jose Sharks hade just startat när Alexander Wennberg hittade Ivar Stenberg i en omställning. Därefter gjorde 19-åringen precis på samma vis om i SHL, JVM, med mer – höll i pucken, och hittade den avgörande passen.

Darnell Nurse hade fyllt på i offensiv zon, och tryckte in 3–2-avgörandet efter den svenske rookiens mogna förarbete.

Att Ivar Stenberg får beröm för sitt spel i inledningen av den första säsongen i NHL är inget nytt. Men efter framspelningen inatt har rösterna blivit högre, och orden ännu starkare. Inte minst från Nurse.

– Jag försökte skrika åt honom att jag kom, men det behövdes inte. Ivar har ögon och ser allt som händer. Han var strålande hela matchen, krigade och skapade utrymme åt sig själv och stod sedan för stora ”moves” i stora ögonblick, säger Nurse.

Warsofsky: "Jag kan lita på honom i alla situationer"

Även Sharks-coachen Ryan Warsofsky fyllde på med fina ord om Ivar Stenberg efter nattens seger.

– Den där passningen…det är vad Ivar handlar om. Men han gjorde så mycket annat också. Han är smart och medveten om vad som pågår, så jag kan lita på honom i alla situationer, säger han till media.

Det var också St Louis Blues som hade tagit ledningen i matchen två gånger om och såg ut att vinna. Först noterades Jonatan Berggren för en framspelning tidigt i första perioden, och därefter satte Dillon Dube 2–1 i numerärt underläge i tredje. Collin Graf räddade Sharks med en kvittering, innan Wennberg, Stenberg och Nurse avgjorde.

St Louis Blues – San Jose Sharks: 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

Blues: McMichael, Dube.

Sharks: Toffoli, Graf, Nurse.