Redo att trejda ryske talangen

Ivan Mirosjnitjenko kan vara på väg bort från Washington. Foto: Rob Gray-Imagn Images

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2022 valdes Ivan Mirosjnitjenko som 20:e spelare i första rundan av Washington Capitals. Drygt fyra år senare har han bara spelat 55 NHL-matcher och haft svårt att lämna avtryck i Capitals organisation.

Efter att ha varit ombytt i tre matcher den här säsongen meddelar nu Sportsnets Elliotte Friedman att ryssen är tillgänglig för trejd. Mirosjnitjenkos representanter ska ha fått grönt ljus av klubben att hitta en ny klubbadress, men bara under förutsättning att Capitals för en "rimlig ersättning" för forwarden.

22-åringen platsar inte på tolv forwards just nu och eftersom han inte kan skickas till AHL utan att passera waivers är spel för farmarlaget Hershey uteslutet. Friedman noterar att det är osannolikt att Mirosjnitjenko skulle passera waivers utan att bli upplockad av en annan NHL-klubb.

Ivan Mirosjnitjenko har varit en produktiv spelare för Hershey tidigare med 101 poäng på 141 matcher med Bears. I NHL har han svarat för sex mål och 14 poäng på 55 matcher, varav ett mål den här säsongen.

Den talangfulle högerskytten var en högt aktad spelare hemma i Ryssland under juniortiden, men drabbades av ett stort hinder när han bara månader innan draften i Montréal 2022 fick cancerdiagnosen Hodgkins lymfom. Han har sedan dess tagit sig tillbaka och blivit helt friskförklarad.