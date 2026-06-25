Isak Rosén kritar på ett nytt avtal med Winnipeg Jets.

Foto: James Carey Lauder-Imagn Images

Under ett antal år har Isak Rosén varit fullkomligt dominant i AHL men inte riktigt fått chansen i NHL av Buffalo Sabres. Det ledde till att han tredjades till Winnipeg Jets under årets säsong där han skulle få möjlighet till en nystart och också få spela regelbundet i NHL.

Efter trejden fick Rosén exklusivt spela i NHL och han noterades då för 3+0 på 21 matcher i Winnipeg. Tidigare under säsongen hade han gjort 3+4 på 16 matcher i Buffalo samt hela 25 mål och 43 poäng på 37 matcher i AHL.

Nu säkrar Jets också upp Rosén för de kommande åren efter trejden. Han har tidigare endast haft ett rookieavtal som han skrev med Buffalo Sabres 2022. Nu tecknar dock 23-åringen sitt första envägskontrakt i NHL. Kontraktet gäller i två år.

Så blir Isak Roséns nya lön i Winnipeg Jets

I det nya avtalet får Rosén en lön på 925 000 dollar per säsong vilket motsvarar en årslön på drygt nio miljoner kronor. Avtalet är totalt värt 1,85 miljoner dollar eller drygt 18 miljoner kronor för två år. Det innebär ett rejält lyft för Isak Rosén som i sitt tidigare kontrakt hade en AHL-lön på blott 80 000 per säsong, vilket är cirka 780 000 kronor. Nu får han dock en NHL-mässig lön och är garanterad sina pengar oavsett om det blir spel i NHL eller AHL.

Isak Rosén draftades i förstarundan av Buffalo Sabres 2021 och året därpå lämnade han Leksand för att ta klivet till Nordamerika. Där har Rosén alltid levererat bra i farmarligan AHL. På fyra säsonger i AHL har det blivit 37, 50, 55 och 43 poäng. Han har också gjort över 20 mål tre säsonger i rad.

Totalt har Rosén gjort 185 poäng på 231 matcher i AHL. Samtidigt har det endast blivit elva poäng på 52 NHL-matcher.