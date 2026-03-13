Svenskens första mål – efter trejden

Isak Rosén har introducerat sig i Winnipeg Jets. I den tredje matchen i nya klubben kom första fullträffen, det i 6-3-förlusten mot New York Rangers.

Foto: Terrence Lee-Imagn Images.

Winnipeg valde att trejda till sig Isak Rosén innan fönstret stängde. Logan Stanley och Luke Schenn gick till Buffalo samtidigt som Rosén och Jacob Bryson hamnade i Winnipeg. Väl i den nya klubben har svensken fått förtroende i NHL direkt.

I natt gjorde han sin tredje match för sin nya klubb, och då kom också första målet. Passande nog var det också Bryson som hade assisten till det.

Det var i den andra perioden som svensken styrde in 1-1 efter bara drygt två minuters spel. Det var det fjärde NHL-målet i karriären efter att tidigare ha gjort tre mål för Sabres den här säsongen. I AHL har han däremot varit desto mer produktiv med 25 mål och 43 poäng på 37 matcher.

— Jag börjar få bättre koll på systemet och hur vi vill spela här, och känner mig mer bekväm. Jag försökte ta mig in framför mål, och vill man göra mål måste man vara där. Ibland blir det styrningar, nästa gång kanske en retur. Det är där man måste vara om man vill göra mål, sa Isak Rosén själv till NHL.com efter målet.

Den andra perioden slutade 2-2 och det var sedan i den tredje perioden som Rangers stack ifrån med matchen. Adam Edström satte 5-3-målet som var spiken i kistan. Mika Zibanejad i Rangers och Elias Samuelsson och Gustav Nyqvist i Winnipeg gjorde en varsin assist under matchen.

De övriga målskyttarna för Winnipeg var Kyle Connor och Gabe Vilardi. För Rangers var det Adam Fox, Alexis Lafreniere, Tye Kartye, Gabe Perreault och Noah Laba som gjorde övriga mål.