Här kastar Linus Ullmark (!) handskarna

Ottawa Senators körde över Washington Capitals på bortaplan med 7-1. I slutet av den andra perioden blev det också ett stort bråk – där även Linus Ullmark kastade sina handskar.

Linus Ullmark kastade handskarna i natt.

Foto: Geoff Burke-Imagn Images

Se bråket i spelaren ovan!

Målvaktsfajter tillhör inte till det vanliga i NHL nuförtiden. I natt hettade det däremot till mellan Charlie Lindgren i Washington och Linus Ullmark i Ottawa. Det var i slutet av den andra perioden, vid ställningen 4-0 till bortalaget, som det blev ett stort bråk. Det började nere vid Washington-målet där Lindgren blev fly förbannad.

Målvakten gav sig då på Ottawa-spelare och det blev ett stort bråk bakom målet.

Ullmark tog då ett par snabba skär och kastade sina handskar innan han gav sig in i bråket. Det blev däremot inte mycket till knytnävar som flög utan det gruffades mest i grupp. Båda målvakterna fick utvisning i situationen för att ha lämnat sitt mål. Samtidigt åkte även Martin Fehervary och Ridly Greig ut för roughing.

De båda målvakterna lugnade sedan ner sig och spelade klart matchen.

I den tredje perioden fortsatte sedan Ottawa med sin överkörning. Slutresultatet skrevs till hela 7-1.

Dylan Cozens, Shane Pinto, Nick Cousins, Drake Batherson och Thomas Chabot var målskyttarna för Senators. Där Cozens och Batherson gjorde två vardera. För Washingtons del var Travis Van Riemsdyk den ensamma målskytten.

