Inför NHL Global Series: Nashville Predators – ett lag i kris

I helgen spelas två NHL-matcher i Stockholm mellan Nashville Predators och Pittsburgh Penguins. Inför NHL Global Series har Kyle Morton tagit en närmare titt på Predators, ett lag som för andra säsongen i rad befinner sig i krisläge. Hur kommer det sig att den storsatsning klubben gjorde för två somrar sedan håller på att köra laget i diket – igen?

Det har varit några bekymmersamma år för Nashville Predators och deras general manager Barry Trotz. Foto: AP Photo/George Walker IV & Alamy (montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff och har översatts till svenska.

2023 hade Nashville Predators byggt upp organisationen precis som de ville ha den. David Poile, den enda general manager klubben någonsin haft, var redo att gå i pension och lämna över posten till Barry Trotz. Han ledde laget som huvudtränare under klubbens första under klubbens första 15 år i ligan och sedermera Stanley Cup-mästare med Washington Capitals 2018.

Var det lite märkligt att befordra en tränare utan erfarenhet av management till en topposition? Absolut, men Trotz hade scoutingbakgrund, och hans goda kännedom om marknaden, fanbasen, media och NHL i stort gjorde honom till en tillräckligt vettig kandidat.

Visionen var tydlig. Predators, ett konkurrenskraftigt lag på en mindre marknad som vid den tidpunkten bara hade valt topp-tio i draften en gång sedan 2008, skulle sikta på att fortsätta vara ett årligt inslag i slutspelet och kunna rida på en våg in i ett verkligt cupfönster när chansen dök upp, precis som den gjorde 2017.

– Ribban är att du inte accepterar att förlora, sa Trotz till The Tennessean när han anställdes. Ribban måste vara att du skapar en kultur där du är ett hot.

Med drygt två års distans framstår det nu som smått vansinnigt att Predators inte genomförde en mer grundlig rekryteringsprocess. Och att en försiktig, eftertänksam förvaltare av klubben som Poile var så redo att lämna över tyglarna till sin tidigare kollega utan någon större intervjuprocess där externa kandidater ingick.

Under de 28 månader som gått sedan skiftet har Trotz brist på erfarenhet blivit tydlig – liksom en till synes skev utvärderingsprocess av spelare, både vad gäller kvalitet och hur de passar in i den befintliga lagstrukturen.

Samtidigt kan hans impuls att agera snabbt vara just den egenskap som räddar honom från det öde som drabbar så många general managers som misslyckas med att bygga vinnande lag.

Gustav Nyquist och Filip Forsberg klickade tillsammans under säsongen 2023/24. Foto: Stan Szeto-USA TODAY Sports

Sommaren 2023: Eftertänksamma drag lade grunden för en stark säsong

Trotz tog över huvudansvaret sommaren 2023 och satte igång med att metodiskt förvandla Nashvilles trupp från ett bubbelgäng till ett stabilt slutspelslag – och han lyckades med det målet.

Han tog in en efterlängtad tvåvägscenter i Ryan O’Reilly på ett mycket rimligt fyrårskontrakt. O’Reilly var exakt den typen av spelare Trotz älskade som coach, och vår första inblick i Trotz lagbyggarfilosofi bekräftade det mesta: han siktade på att forma truppen efter bilden av ett lag han själv skulle coacha framgångsrikt – defensivt ansvarstagande, fysiskt och grundspelssäkert.

Han gjorde ett mycket bra drag i att skriva kontrakt med backen Alexandre Carrier som en lite under radarn-värvning. Och han tog också in Gustav Nyquist för att ge mer bredd och offensiv uppsida till en klubb som bara haft tre forwards över 40 poäng säsongen innan.

Allt föll nästan perfekt ut. Nyquist gjorde 75 poäng på ett lönetaksträff på 3,185 miljoner dollar, och O’Reilly noterades för 69 poäng samtidigt som han var den speldrivande centertank han värvats för att vara. Predators hämtade sig från en trög start och tog sig till slutspel, där de åkte ut i första rundan mot Vancouver Canucks.

Det var inte ett perfekt utfall, men med massor av utrymme under lönetaket och en redan slagkraftig trupp på plats såg det ljust ut för Trotz att bygga vidare på sin framgångsrika första säsong vid rodret.

Steven Stamkos har inte fungerat som väntat sedan han kom till Nashville. Foto: AP Photo/Mark Humphrey

Sommaren 2024: Hänsynslöst all-in

Nashville hade gott om flexibilitet i truppen den 1 juli 2024, och Trotz slösade ingen tid på att utnyttja den.

På en och samma dag plockade Trotz in tre nyckelveteraner till laget. Han besegrade mängder av konkurrenter i jakten på tidigare Tampa Bay Lightning-stjärnan Steven Stamkos, tidigare Vegas Golden Knights-forwarden Jonathan Marchessault och backen Brady Skjei, som kom direkt från starka säsonger som en andraparsback i Carolina Hurricanes. Tillsammans kostade de tre kontrakten 108,5 miljoner dollar över sina respektive längder.

Konkurrenter och kommentatorer betraktade häpet hur Trotz genomförde en manöver som cementerade Predators som “vinnarna av sommaren” och placerade dem i samtalet som potentiell Stanley Cup-utmanare. Skjei skulle passa perfekt in bakom Roman Josi, och Stamkos och Marchessault skulle tillsammans med Filip Forsberg, O’Reilly och Nyquist bilda en vass kärna med gott om djup bakom toppnamnen.

– De här spelarna ser vad vi gör med vår klubb. Vi har mycket att erbjuda och vi är väldigt inställda på att vinna, sa Trotz till reportrar den dagen.

Alla som läser det här vet hur säsongen som följde utspelade sig för Predators. De var aldrig i närheten av att utmana om Stanley Cup, och att addera tre olika veteraner som lämnade situationer där allt var perfekt riggat för deras framgång, samtidigt som man raserade kontinuiteten i en redan solid trupp, var ett recept för katastrof.

Stamkos hade gjort 106, 84 och 81 poäng under sina tre sista säsonger i Lightning. Förra säsongen fick han ihop blott 53. Marchessaults målskörd halverades från 42 till 21. Utanför Carolinas defensiva strukturer fick Skjei svårt att bära ett eget backpar.

Men den impulsiva och aggressiva läggning som Trotz visade i att kasta försiktighet över bord för att landa stora namn i ett misslyckat cupförsök kan vara exakt de egenskaper som gör att han hittar en väg ut ur röran han skapade.

Nashville valde att satsa på Juuse Saros framför Jaroslav Askarov. Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

Säsongen 2024/2025: Ut med det gamla, in med det nya

Predators hade ett stort problem i augusti 2024. Jaroslav Askarov, elftevalet i draften 2020 och tänkt målvakt för framtiden, var missnöjd.

Hans väg till förstaspaden var blockerad av Juuse Saros, som bara blev bättre och bättre med tiden och belönades med ett massivt åttaårskontrakt i juli. Det antogs att Askarov åtminstone skulle backa upp Saros den säsongen, men Trotz överraskade alla – inklusive Askarov och hans representanter – genom att skriva kontrakt med veteranen Scott Wedgewood som free agent. Två år till 1,5 miljoner dollar per säsong är seriösa pengar, en nivå man bara lägger på en spelare som är tänkt att ta en plats i NHL-truppen.

Askarov begärde en trejd, och Trotz gick honom till mötes. Han skickade Askarov till San Jose Sharks i utbyte mot forwardstalangen David Edstrom, målvakten Magnus Chrona och ett förstaval i draften 2025 som tidigare tillhört Vegas.

Föga begripligt var Wedgewood på väg bort redan tre månader senare, när han skickades till Colorado Avalanche i utbyte mot målvakten Justus Annunen – ett drag Trotz gjorde för att åtgärda bristen på en ung, målvaktstalang med hög uppsida i organisationen. Det var ett behov som bara existerade för att han alienerat Askarov genom att skriva kontrakt med Wedgewood från första början.

Ett annat drag från 1 juli 2024 fick också ett väldigt kort bäst före-datum när Trotz skickade Carrier till Montreal Canadiens i december i utbyte mot Justin Barron. Carrier hade precis skrivit på en fullt rimlig treårsförlängning med ett cap hit på 3,75 miljoner dollar. I Montreal har han fortsatt på en mycket fin nivå, medan Barron i praktiken fyllt en plats i Nashvilles tredje backpar med blandade resultat.

Centern Thomas Novak skickades oförklarligt till Pittsburgh Penguins tillsammans med Luke Schenn i utbyte mot Michael Bunting och ett fjärderundeval i draften. Penguins bytte omedelbart bort Schenn till Winnipeg Jets mot ett andra- och ett fjärderundeval – tillgångar Nashville verkligen hade kunnat ha nytta av. Novak var i sin tur bara två år ifrån att ha gjort 43 poäng på 51 matcher och ett år ifrån ett personbästa på 18 mål.

Det här är bara några av flera exempel där Trotz gång på gång visat upp en brist på långsiktig planering som snabbt har slagit tillbaka mot honom.

Redan tolv matcher in på förra säsongen, där Preds bara tagit fyra segrar, gick Trotz ut i media för att uttrycka sin frustration – och öppnade för stora förändringar.

– Vi är lite begränsade av kontrakten vi har, sa han till 102.5 The Game i Nashville. Om vi inte kommer i gång kommer jag att börja planera för en rebuild.

Ryan O’Reilly har haft en jobbig säsong. Foto: AP Photo/George Walker IV

Sommaren 2025 till NHL Global Series: Skärselden

Efter jobbet han gjorde som säljande klubb befinner sig klubben i ett märkligt läge. Truppen är fortfarande ålderstigen, dyr och underpresterande. När Nashville Predators kommer till Stockholm för NHL Global Series mot Pittsburgh Penguins den här veckan gör de det som ett av NHL:s sämsta lag, med flera riktigt beiga insatser bakom sig.

Så sent som förra veckan följdes en förlust mot Philadelphia Flyers upp av rent depressiva uttalanden från lagets förstacenter Ryan O’Reilly:

– Jag kan gå till mig själv, förstacenter, och jag tappar bara pucken överallt och kan inte slå en tvåmeterspass för att rädda mitt liv. Vi kommer inte att ha mycket framgång om jag spelar så patetiskt. Jag vet inte svaret. Jag har haft ett bra år i min karriär. Jag har inga svar, det är säkert,

Det finns bra unga spelare på plats som Luke Evangelista, Fjodor Svetjkov och Matthew Wood, men det är svårt att se någon framtida franchise-spelare någonstans i den nuvarande NHL-truppen.

Samtidigt har Trotz och hans scoutingstab förstärkt pipelinen med talanger. Efter en hyllad draft 2025 där Nashville klev ut med tre förstaval rankar Daily Faceoffs talangguru Steven Ellis Nashvilles system som tolfte bäst i NHL.

– Predators har snabbt byggt en av de bästa talangbaserna i NHL, säger Ellis.

Mer är dessutom på väg. Trotz har skaffat extra val i andra och fjärde rundan 2026, plus två extra val i tredje rundan och ett extra val i fjärde rundan 2027.

Men även om det hjälper en hel del var det inte därför Trotz anställdes – inte för att bygga den tolfte bästa prospectpoolen och samla på sig draftkapital. Han anställdes för att vinna och fortsätta hålla Nashville relevant i det större hockeylandskapet.

Det är ingen lätt uppgift, men de bästa organisationerna på mindre marknader klarar av att göra båda sakerna samtidigt. Det är bara att titta på vad Hurricanes, Dallas Stars och Utah Mammoth byggt upp de senaste åren.

Kompetent ledarskap handlar om tålamod och att veta när det är läge att gå all in – att bygga ett fönster för titelchans och sedan aktivt se till att det förblir öppet.

Förra året agerade Trotz snabbt för att säkerställa att Predators inte skulle bli både icke-konkurrenskraftiga i nuet och samtidigt stå utan hopp eller tillgångsbas inför framtiden. Om han inte utvecklar en långsiktig vision som handlar om mer än att pendla mellan att köpa och sälja beroende på dagsform riskerar Nashville ändå att hamna precis där.