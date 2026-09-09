Lämnar KHL - får nytt NHL-kontrakt

Ilja Samsonov är tillbaka i NHL.

Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / USA TODAY Sports

Efter 200 NHL-matcher valde Ilja Samsonov inför den förra säsongen att vända hem till Ryssland. Målvakten skrev då på för Sotji där det blev totalt 14 matcher. Nu är han tillbaka i NHL igen.

Till nästa säsong har 29-åringen skrivit på för San Jose Sharks. Där kommer han att konkurrera med landsmannen Jaroslav Askarov samt mot Eric Comrie och Alex Nedeljkovic.

Ilja Samsonov till Sharks

Sharks hoppas nu att det tidigare storlöftet ska hitta sin potential. 2015 draftades han nämligen i första rundan av Capitals.

Det här blir Ilja Samsonovs fjärde NHL-klubb i karriären efter att tidigare ha spelat för Washington Capitals, Toronto Maple Leafs och Vegas Golden Knights. Kontraktet är på ett år och värt 850 000 dollar.