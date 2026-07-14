NHL

HV71:s jättetalang skriver NHL-kontrakt

Publicerad 14 juli 2026 16:47
Martin Jansson
Martin Jansson
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Malte Gustafsson har skrivit ett NHL-kontrakt med New York Islanders. Men han ser inte ut att vara förlorad för HV71.

– Planen är fortfarande spel hemma i Sverige med HV71 kommande säsong, säger spelarens agent Hampus Forsling till Hockeysverige.se.

Malte Gustafsson välkomnades av Matthew Schaefer.
Malte Gustafsson skriver NHL-kontrakt.
Foto: USA Today Sports / Timothy T. Ludwig-Imagn Images

Malte Gustafsson skriver på ett rookiekontrakt med New York Islanders. Det innebär att NHL-klubben nu kan plocka över honom till nästa säsong. I och med att han gick i första rundan kan de även välja att spela honom i AHL.

Det trots att han tidigare hade ett gällande kontrakt med HV71.

Han blev vald som nummer 13 i årets draft och blir nu tredje svensken från årets draftkull att skriva kontrakt. Det efter Viggo Björck och Ivar Stenberg, som både förväntas spela i NHL nästa säsong.

Malte Gustafsson väntas stanna i HV71

Det återstår nu att se vilken väg Islanders väljer för den unga talangen - men enligt spelarens agent blir det alltså spel i Sverige nästa säsong.

Den gångna säsongen slog sig Malte Gustafsson in i klubbens A-lag efter en imponerande vår. Han var även med i U18-VM och vann guldet, då som en av de mest framstående spelarna i laget. Nästa år förväntas han även vara med i junior-VM. Snart ska han åka med Magnus Hävelid och Juniorkronorna till World Junior Summer Showcase.

Source: Malte Gustafsson @ Elite Prospects

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