Malte Gustafsson skriver NHL-kontrakt.

Foto: USA Today Sports / Timothy T. Ludwig-Imagn Images

Malte Gustafsson skriver på ett rookiekontrakt med New York Islanders. Det innebär att NHL-klubben nu kan plocka över honom till nästa säsong. I och med att han gick i första rundan kan de även välja att spela honom i AHL.

Det trots att han tidigare hade ett gällande kontrakt med HV71.

Han blev vald som nummer 13 i årets draft och blir nu tredje svensken från årets draftkull att skriva kontrakt. Det efter Viggo Björck och Ivar Stenberg, som både förväntas spela i NHL nästa säsong.

Malte Gustafsson väntas stanna i HV71

Det återstår nu att se vilken väg Islanders väljer för den unga talangen - men enligt spelarens agent blir det alltså spel i Sverige nästa säsong.

Den gångna säsongen slog sig Malte Gustafsson in i klubbens A-lag efter en imponerande vår. Han var även med i U18-VM och vann guldet, då som en av de mest framstående spelarna i laget. Nästa år förväntas han även vara med i junior-VM. Snart ska han åka med Magnus Hävelid och Juniorkronorna till World Junior Summer Showcase.