Det blev ett kort träningsläger med New York Rangers för Hugo Ollas.

I helgen gallrades den svenske målvakten bort av NHL-klubben – tre dagar in på träningslägret.

Hugo Ollas, här i Merrimack Colleges färger. Foto: Alamy

Hugo Ollas får inställa sig hos farmarlaget Hartford Wolf Pack efter att under helgen ha fått beskedet att han gallrats bort från träningslägret med NHL-klubben New York Rangers.

Via sin hemsida meddelade Rangers under helgen att 13 spelare fått lämna träningslägret efter blott tre dagar, där Ollas var en av spelarna som skickats ned till AHL-klubben Hartford Wolf Pack.

Den 23-årige målvakten draftades av Rangers i sjunderundan 2020 och skrev NHL-kontrakt med klubben våren 2024 efter att ha spenderat tre säsonger i collegeligan med Merrimack College.

Spelade i ECHL förra säsongen

Förra säsongen spenderade svensken hela säsongen i ECHL, där han delade tid mellan Bloomington Bison och Worcester Railers där han noterades för en räddningsprocent på totalt 89,6 procent på 33 matcher.

I Sverige har Ollas ett förflutet i Linköping, där han spenderade hela sin ungdoms- och juniorkarriär och även hann göra två SHL-matcher säsongen 2020/21 innan flytten till Nordamerika 2021.

Även den svenske backtalangen Gabriel Eliasson har gallrats bort från NHL-lägret, då han under gårdagskvällen fick lämna Ottawa Senators läger och i stället inställa sig hos juniorlaget Barrie Colts. Odraftade Carl-Otto Magnusson, som provspelat med Detroit Red Wings, har även han släppts av NHL-klubben och återvänt till juniorlaget Moncton Wildcats i QMJHL.