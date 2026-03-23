Het, hetare, Forsberg

Nashville är fortsatt stekheta. Och hetast av dem alla i det heta laget är Filip Forsberg. Under söndagskvällen gjorde han 2+1 och avgjorde i förlängning mot Chicago – efter att ha snott pucken från landsmannen André Burakovsky.

Ska Nashville, mot alla odds, knipa en slutspelsplats? Efter söndagskvällens förlängningsseger mot Chicago har man nu fyra raka vinster och ligger därmed på den sista wild card-platsen – med två poäng ner till jagande Los Angeles Kings. Endast tolv matcher återstår av grundserien.

I segern mot Chicago var det – återigen – Filip Forsberg som stod i centrum. Nashvilles främste målskytt genom alla tider var nämligen den stora matchvinnaren i 3-2-segern efter förlängning. Han satte först 1-1 i den första perioden, assisterade sen till Steven Stamkos 2-2 i den tredje – och i förlängningen var det Forsberg som klev fram och avgjorde.

Filip Forsberg hjälte för Nashville

Svensken snodde pucken av André Burakovsky innan han siktade in sig och pricksköt in avgörandet bakom Spencer Knight i Blackhawks-kassen.

– Jag tror inte att han, Burakovsky, väntade sig att någon skulle komma på honom så snabbt, sa Forsberg efter matchen. Jag var där, fick bort hans klubba och lyckades få loss pucken. Han hamnade lite ur spelet. Jag väntade bara på att se vem som kom in. En av våra spelare, jag tror att det var Brady Skjei, kom med fart på bortre sidan. Det gav mig lite yta, och då hittade jag bortre krysset, sade Forsberg.

Filip Forsberg har nu två trepoängsmatcher på sina tre senaste framträdanden. På de fyra senaste matcherna har den stekhete svensken gjort nio poäng (4+5) och totalt står han på 32+30 efter 70 spelade matcher. Håller hans toppform i sig även de avslutande veckorna på säsongen kan han nå 40 mål för tredje gången i karriären. Han blev i natt i alla fall den sjätte svensken någonsin att nå 350 mål i NHL.

Nick Lardis och Connor Bedard gjorde Chicagos mål.

Alla tiders svenska skytteliga

Mats Sundin – 564 mål

Daniel Alfredsson – 444 mål

Markus Näslund – 395 mål

Tomas Sandström – 394 mål

Daniel Sedin – 393 mål

Filip Forsberg – 350 mål



