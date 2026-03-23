Herman Träff gjorde succé för Oskarshamn. Nu står det klart att han belönas med ett NHL-kontrakt – och avslutar säsongen i AHL.

Herman Träff sajnar med Anaheim.

I lördags brakade Oskarshamn ut ur slutspelet efter att ha förlorat med 4-0 i matcher mot Björklöven. Då var Herman Träff avstängd vid två av matcherna.

Men Träffs säsong är inte över bara för att Oskarshamns är det. Succéforwarden skrev under natten nämligen på ett NHL-kontrakt med Anaheim. Ett kontrakt som tar sin början nästa säsong. Redan nu åker han dock över Atlanten för att avsluta säsongen i AHL, sedan han skrivit på ett tryoutkontrakt med Anaheims farmarlag San Diego Gulls.

Herman Träff hade en riktig succésäsong i moderklubben IK Oskarshamn, där han gjorde 23+18 i HockeyAllsvenskan och sedan tre assist i slutspelet. De 23 målen han gjorde räckte till en femteplats i HockeyAllsvenskans skytteliga.

20-åringen valdes ursprungligen av New Jersey Devils i tredje rundan, som 91:a totalt, i NHL-draften 2024. Hans rättigheter byttes dock till Ducks vid förra årets trade deadline, som en del av affären där Devils värvade backen Brian Dumoulin från Anaheim.

