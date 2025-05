Ryktades hem till SHL – stannar i NHL

Det blir ingen hemkomst till SHL för Helge Grans nästa säsong. Nu har den reslige backen från Ljungby förlängt sitt NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers.

Helge Grans blir kvar i Philadelphia Flyers organisation. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Helge Grans kommer från en säsong där han äntligen fick begå NHL-debut för Philadelphia Flyers i november i fjol. Trots det kom det under säsongen uppgifter om att 23-åringen skulle kunna återvända till SHL till hösten. Bland annat rapporterade Expressen att HV71 var sugna på Troja-Ljungby-produkten.

Men det blir en fortsättning i Nordamerika för backen.

Under fredagen kom beskedet att Grans tecknat ett nytt tvåårskontrakt med Flyers. Avtalet är ett tvåvägskontrakt första säsongen – med lägre lön vid spel i AHL – men förvandlas till ett envägskontrakt under säsong två. Lönetaksträffen landar på 787,500 dollar per säsong.

Helge Grans lämnade Malmö Redhawks för spel i Los Angeles Kings organisation 2021 efter att ha draftats av NHL-klubben i andra rundan 2020. Han trejdades sedan till Flyers 2023 och har tillhört klubben sedan dess.

Den gångna säsongen spelade Grans sina sex första NHL-matcher och noterades för en assist. I AHL bidrog han med åtta mål och 23 poäng på 66 matcher. Totalt har det blivit 64 poäng på 237 AHL-matcher under de fyra säsongerna i USA.