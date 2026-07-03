Här skriver Ivar Stenberg sitt första NHL-kontrakt

Ivar Stenberg har skrivit på för San José Sharks.

Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images & San José Sharks.

Ivar Stenberg blev vald som tvåa i årets draft och är en av de mest spännande spelarna från årets draftklass. Under veckan efter draften har svensken varit på plats i Kalifornien på Sharks development camp. Nu har de också enats om ett rookiekontrakt.

Det är som enligt reglerna ett tre år långt avtal.

Stortalangen blir därmed först från årets att skriva ett NHL-kontrakt. Även draftettan Gavin Mckenna väntas skriva på sitt första kontrakt inom kort. De två är också spelarna som förväntas gå rakt in i NHL nästa säsong.

Ivar Stenberg skriver NHL-kontrakt

Ivar Stenberg gjorde succé under den gångna säsongen i Frölunda. Han blev årets rookie i SHL, vann Eliteprospects Award, junior-VM guld, CHL och blev en av Sveriges yngsta VM-deltagare någonsin. Nu har han nått nästa milstolpe i sin karriär och kritat på sitt första kontrakt i NHL.

Nästa säsong är förväntan att han ska ta en stor roll i San Jose Sharks. Där kan han också få spela med Macklin Celebrini som just nu är lagets stora stjärna. Efter lite välförtjänt semester kommer 18-åringen sedan att påbörja resan mot en tröja i premiären efter sommarens slut.