Här skjuter svensken sitt första NHL-mål: "Så många känslor"

Adam Engström sköt sitt första NHL-mål i natt.

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I sin 25:e NHL-match kom det första målet för Adam Engström .

När Montréal Canadiens i natt vände och övertidsvann mot Utah Mammoth lyckades den svenske backen pricka in sin första fullträff i NHL . Målet var ett viktigt sådant, då han såg till att kvittera matchen till 4–4 med drygt fem minuter kvar att spela av den tredje perioden.

– Det var en stor lättnad och så många känslor att få göra sitt första mål i NHL. Man tänker på allt jobb man lagt ner under sin karriär, så att äntligen få se en puck gå in är otroligt, säger Engström .

Nattens möte mellan Montréal och Utah blev ett svängigt sådant, där Utah gick upp i en 2–0-ledning innan första perioden hunnit halvvägs, men där Montréal både lyckades reducera och kvittera innan öppningsakten var över. Utah återtog ledningen i den tredje perioden, Montréal kvitterade i inledningen av den tredje innan Utah, för tredje gången i matchen, tog ledningen drygt sju minuter in i den tredje perioden.

Lämnade Rögle för Nordamerika för två år sedan

Där klev Engström in i händelsernas centrum med sitt 4–4-mål, innan lagets stjärnforward Cole Caufield avgjorde matchen 30 sekunder in i förlängningen och såg till att Canadiens kunde ta med sig två poäng från den målrika matchen.

– Vi hittar en väg att komma tillbaka i matchen flera gånger. Att vi sedan får vinna i övertidsspelet... Det var en grym match, säger Engström.

Adam Engström lämnade Rögle för spel i Nordamerika efter SM-silvret 2024. Han spenderade hela sin debutsäsong i Nordamerika i AHL med Laval Rocket, innan han under fjolårssäsongen fick chansen att göra 15 matcher med Montréal Canadiens. Den här säsongen har 22-åringen spelat uteslutande NHL-hockey, även om han har haft en tillbakadragen roll på Montréals blålinje med nära elva och en halv minuts istid i snitt per match i de tio matcher han har spelat.



Montréal Canadiens – Utah Mammoth 5–4 e. sd

Montréal: Nick Suzuki (6), Arber Xhehaj (1), Kirby Dach (1), Adam Engström (1), Cole Caufield (11).

Utah: Logan Cooley 3 (11), Nick Schmaltz (9).



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