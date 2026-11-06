Här skjuter svensken sitt första NHL-mål: "Så många känslor"

I sin 25:e NHL-match kom det första målet för Adam Engström.
När Montréal Canadiens i natt vände och övertidsvann mot Utah Mammoth lyckades den svenske backen pricka in sin första fullträff i NHL. Målet var ett viktigt sådant, då han såg till att kvittera matchen till 4–4 med drygt fem minuter kvar att spela av den tredje perioden.
– Det var en stor lättnad och så många känslor att få göra sitt första mål i NHL. Man tänker på allt jobb man lagt ner under sin karriär, så att äntligen få se en puck gå in är otroligt, säger Engström.
Nattens möte mellan Montréal och Utah blev ett svängigt sådant, där Utah gick upp i en 2–0-ledning innan första perioden hunnit halvvägs, men där Montréal både lyckades reducera och kvittera innan öppningsakten var över. Utah återtog ledningen i den tredje perioden, Montréal kvitterade i inledningen av den tredje innan Utah, för tredje gången i matchen, tog ledningen drygt sju minuter in i den tredje perioden.
Lämnade Rögle för Nordamerika för två år sedan
Där klev Engström in i händelsernas centrum med sitt 4–4-mål, innan lagets stjärnforward Cole Caufield avgjorde matchen 30 sekunder in i förlängningen och såg till att Canadiens kunde ta med sig två poäng från den målrika matchen.
– Vi hittar en väg att komma tillbaka i matchen flera gånger. Att vi sedan får vinna i övertidsspelet... Det var en grym match, säger Engström.
Adam Engström lämnade Rögle för spel i Nordamerika efter SM-silvret 2024. Han spenderade hela sin debutsäsong i Nordamerika i AHL med Laval Rocket, innan han under fjolårssäsongen fick chansen att göra 15 matcher med Montréal Canadiens. Den här säsongen har 22-åringen spelat uteslutande NHL-hockey, även om han har haft en tillbakadragen roll på Montréals blålinje med nära elva och en halv minuts istid i snitt per match i de tio matcher han har spelat.
Montréal Canadiens – Utah Mammoth 5–4 e. sd
Montréal: Nick Suzuki (6), Arber Xhehaj (1), Kirby Dach (1), Adam Engström (1), Cole Caufield (11).
Utah: Logan Cooley 3 (11), Nick Schmaltz (9).
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