Här är spelarna som raknas högst av NHL
260112 Ishockey, NHL Jan 12, 2026; Buffalo, New York, USA; NHL Commissioner Gary Bettman and Buffalo Sabres owner Terry Pegula pose for a photo during a press conference announcing the 2026 NHL Draft taking place in Buffalo at KeyBank Center. Mandatory Credit: Timothy T. Ludwig-Imagn Images Â© BildbyrÃ¥n - COP 268 - SWEDEN ONLY
Foto: USA TODAY Sports
NHL-draften

Här är spelarna som raknas högst av NHL

Publicerad 25 juni 2026 16:07
Martin Jansson
Martin Jansson
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De 15 främsta talangerna inför draften har blivit bjudna på resan till Buffalo och logi av NHL.

Däribland finns två svenska talanger.

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NHL själva har utsett de 15 främsta talangerna i årets draftkull. Ligan har via NHL Central Scouting plockat fram de 15 spelarna de tror kommer att gå tidigast på fredag. Dessa 15 blir också, vad jag förstår det som första gången någonsin, bjudna på resan till, och logi, i Buffalo.

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Den här artikeln handlar om:

Buffalo SabresKrönikorViggo BjörckIvar Stenberg