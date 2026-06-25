NHL själva har utsett de 15 främsta talangerna i årets draftkull. Ligan har via NHL Central Scouting plockat fram de 15 spelarna de tror kommer att gå tidigast på fredag. Dessa 15 blir också, vad jag förstår det som första gången någonsin, bjudna på resan till, och logi, i Buffalo.

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