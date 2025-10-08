Mattias Ekholm förlänger NHL-karriären. Svensken har skrivit på ett nytt treårskontrakt som börjar gälla nästa säsong.

Mattias Ekholm. Foto: Bildbyrån

Det är premiärvecka i NHL och Edmonton har verkligen varit aktiva när det gäller att sätta ihop sin trupp – både för denna och kommande säsonger. Häromdagen skrev de nya kontrakt med Connor McDavid och Jake Walman, och nu har ytterligare en nyckelspelare skrivit på ett nytt avtal.

Den här gången handlar det om Mattias Ekholm. 35-åringen gick in på det sista året på sitt nuvarande kontrakt, men har redan nu skrivit på ett nytt avtal till 2029. Kontraktet, som är värt fyra miljoner dollar per år, börjar gälla nästa sommar. Det bekräftar klubben på sociala medier. Svensken går därmed ner i lön jämfört med de 6,25 miljonerna han har i lönetaksträff just nu.

Ekholm kom till Edmonton under slutet av säsongen 22/23 och har sedan dess varit en bärande spelare i topplaget. Den nu 35-årige backen fanns också med i Tre Kronors 4 Nations-lag i våras, och lär vara aktuell även för truppen till OS 2026.

Mattias Ekholm har spelat 884 matcher i NHL och kommer, om han håller sig någorlunda skadefri, nå upp i 1000 matcher under säsongen 26/27. Faktum är att han, om han håller sig skadefri och spelar hela vägen till 2029, kan nå 1200 matcher i NHL. En milstolpe som Nicklas Lidström just nu är enda svenske back att ha nått. Victor Hedman har emellertid spelat över 1100 matcher och kommer av allt att döma nå dit, precis som Erik Karlsson som spelat precis under 1100 matcher.