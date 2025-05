Här är svenskens nya NHL-kontrakt

Adam Boqvist blir kvar i NHL. Den forna supertalangen har skrivit på ett nytt ettårskontrakt med New York Islanders.

Storebror Jesper ska spela Stanley Cup-final med Florida Panthers. Nu kommer en ny positiv nyhet för familjen Boqvist. Lillebror Adam har nämligen spelat sig till ett nytt ettårskontrakt med New York Islanders, bekräftar klubben.

Boqvists nya avtal är värt 850 000 dollar, vilket är strax över minimivärdet ett kontrakt kan ha i NHL.

Backen inledde faktiskt säsongen i just Florida. Men Panthers satte Adam Boqvist som waiver den sista januari i år och därmed splittrades brödraparet. Under hösten spelade duon tillsammans i NHL:s mästarlag.

Adam Boqvist plockades upp av New York Islanders

I stället valde klassikerlaget New York Islanders att plocka upp honom och signa med spelaren. På 17 matcher gjorde han åtta poäng (2+6) och spelade 14 minuter per match under våren för laget som missade slutspel.

Islanders är 24-åringens fjärde NHL-klubb. Han inledde karriären i Chicago, som tingade honom som åtta i draften 2018. Därefter har det blivit spel i Columbus och Florida innan flytten till New York.

I samma veva meddelar Islanders att veteranen Kyle Palmieri skriver på ett nytt tvåårskontrakt, värt 4,75 miljoner dollar per år. Han anslöt till klubben 2021.