Petad från OS – nu är svensken skadad igen

I fredags kom beskedet att Hampus Lindholm inte är en del av den svenska OS-truppen. Nu kommer beskedet att Boston Bruins svenska backklippa är skadad.

Hampus Lindholm är skadad igen. Foto: Winslow Townson-Imagn Images

Boston Bruins får klara sig utan en av sina främsta backar ett tag. Huvudtränaren Marco Sturm meddelade nämligen att Hampus Lindholm kommer att stå utanför laguppställningen på grund av en skada.

Enligt Sturm finns det ingen exakt tidsplan för Lindholms återkomst, men det är ”inget dag-för-dag-läge”. Om det innebär vecka-för-vecka eller något däremellan är oklart, men det verkar som att någon tydlig tidsram ännu inte är fastställd.

– Jag hoppas att det inte blir alltför långvarigt, men han kommer definitivt att vara borta ett tag, sade Sturm efter Bruins träning på måndagen.

Marco Sturm told media in Seattle today that Hampus Lindholm is out with an injury & it’s ”not going to be a day-to-day thing.”



”I think it’s hopefully not too long, but he’s definitely going to be out for a little bit.”



Henri Jokiharju & Tanner Jeannot could both return Tues. — Scott McLaughlin (@smclaughlin9) January 5, 2026

Hampus Lindholm skadad – efter OS-petningen

Detaljerna kring skadan är inte heller kända, och inte heller vad som orsakade den. Lindholm spelade hela lördagens 3–2-seger efter förlängning mot Vancouver Canucks, inklusive två byten i förlängningen. Han har redan missat sju matcher den här säsongen på grund av skador – tre med en överkroppsskada och fyra med en icke närmare specificerad skada.

I fjol begränsades han till 17 matcher under hela säsongen efter att ha drabbats av en allvarlig knäskada sedan han täckt ett skott tidigt på säsongen.

Lindholm har producerat ungefär i linje med sin normala nivå den här säsongen, med tre mål och elva assist för 14 poäng på 34 matcher. Han har dessutom varit stark defensivt, med ett värde på −0,074 i justerad plus/minus för förväntade insläppta mål per 60 minuter i fem-mot-fem-spel, enligt Evolving Hockey.

Under sin NHL-karriär har den snart 32-årige backen spelat 796 NHL-matcher för Anaheim Ducks och Boston Bruins. Han har svarat för 76 mål och 327 poäng.

