GRÖNLUND: Det här var ett fiasko, NHL

Första NHL-kvällen i Stockholm blev aldrig någon fest.

Den länge mållösa matchen höll publiken i sina stolar och publiken som betalade skyhöga biljettpriserna fick lämna med mössan i hand.

Det här var ett fiasko till öppningsmatch på denna NHL-helg i Sverige – trots Filip Forsbergs mål på hemmaplan.

Global Series-publiken i Stockholm bjöds inte på någon underhållning värd att nämna. Foto: Bildbyrån

Pittsburgh Penguins och Nashville Predators kom till Sverige i veckan för att spela två matcher mot varandra i Stockholm i helgen. Två lag med svenskprofiler som Erik Karlsson och Filip Forsberg, som med all sannolikhet kommer att spela OS-hockey för Sverige. Men också stockholmaren Adam Wilsby som fick spela på hemmaplan på riktigt.



På förhand var det ändå en match som hade något, trots att båda lagen inte är några direkta topplag, även om Pittsburgh hittills presterat som ett. Det tog 34 minuter innan målnollan bröts efter ett mål från superstjärnan Jevgenij Malkin där Juuse Saros, den finske målvaktsprofilen, var oturlig.

Det överensstämmer inte med verkligheten

Det fick viss fart på publiken, men den effekten blev kortvarig. I periodpauserna fick spelare i både Penguins och Predators chansen att uttala sig om stämningen och hyllade upplevelsen som den varit dittills. De får visserligen både bra betalt och en utbredd mediaträning i sitt yrke.

Men det överensstämmer inte riktigt med verkligheten. Jag själv har upplevt en handfull NHL-matcher i mitt liv på amerikansk mark och har sällan imponerats av stämningen.

På NHL-arenorna sitter de nordamerikanska, enkla ramsorna i ryggraden och de funkar ganska bra. Det blir en lokalpatriotism som präglar stämningen, som inte går att upprepa i Sverige. I kväll var sanningen att DJ:n och MC:n som höll i underhållningen fick stå för de flesta av de stämningshöjande elementet.

Kort uttryck var det kanske inte förvånande. De spelar på neutral mark i ett annat land där NHL är underhållnings-tv och inte så mycket av en tävling som folk följer nitiskt. På grund av att supportrarna inte fick någon draghjälp av en målrik och händelserik match, så förblev arenan relativt tyst.

Funkar NHL-formatet i svenska arenor?

Det förekom ramsor, det gick sus genom arenan vid målchanser. Men hela upplevelsen för de som har betalat tusentals kronor för att gå på matcher, motsvarade inte förväntningarna. Den första matchen av två var ett fiasko. Världens bästa och mest underhållande liga bjöd på hockey som allt annat än fick i gång publiken.

Matchen slutade med en uddamålsseger, 2–1 till Nashville Predators. De sista minuterna var det nästan så att man kunde höra andra prata några sektioner bort, en nål slå i golvet eller en jacka som knäpptes igen.

Detta trots att ett Nashville i stor poängnöd jagade en viktig kvittering i matchen.

Men då slog Filip Forsberg till med minuten kvar och ordnade förlängning. Återigen ett mål som inte rev någon större och mer långvarig reaktion. Trots att målet var ett oerhört vackert sådant.

I förlängningen avgjorde Steven Stamkos och Nashville snodde åt sig två välbe

NHL-hockeyn är världens bästa och spelas i majestätiska och svårslagna arenor.

Men funkar verkligen NHL-formatet i Sverige?

För annat än sportslig underhållning är svaret kort sagt nej.