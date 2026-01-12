Jack Adams-vinnaren väljer att lämna KHL

Den tidigare Jack Adams-vinnaren, Gerard Gallant, lämnar sitt jobb i KHL och Shanghai Dragons. 62-åringen väljer att prioritera hälsan.

Gerard Gallant med Jack Adam Award 2018 (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

Tre VM-medaljer, inklusive två guld med Kanada, samt Jack Adams Award som NHL:s bästa coach 2018.

När Gerard Gallant fick sparken från New York Rangers, 2023, och lämnade NHL var detta några av höjdpunkerna han hade att se tillbaka på. Detta från en lång karriär i ligan som började kring 2000 i Columbus Blue Jackets, som senare lett honom till Shanghai Dragons i KHL.

Nu, efter att den rutinerade tränaren anställts av klubben i augusti, går parterna skilda vägar.

Väljer att prioritera sin hälsa

Initierade reportern Pierre LeBrun uppger under måndagen att Gerard Gallant valt att flytta hem till Kanada och Prince Edward Island. Det till följd av undersökningar av KHL-lagets läkare, samt konversationer med ledningen. Gallant har gått en kamp mot en okänd sjukdom under en tid och väljer nu att prioritera sin hälsa.

Över sina 705 matcher på NHL-bänken representerade Gallant New York Rangers, Florida Panthers, Columbus Blue Jackets och Vegas Golden Knights. Det var även de sistnämnda som han tog till Stanley Cup-final 2018, vilket gav Jack Adams Award.

