Precis som när jag gick igenom hur Småkronorna kan se ut nästa säsong vill jag poängtera att det kan och kommer hända mycket under sommaren. Vissa i Nordamerika har redan börjat släppa rankingar inför nästa år, vilket så klart är kul att spekulera i. Däremot kommer det att ske stora förändringar på allas bräden inför draften om tolv månader.

Men här kikar jag närmare på tio svenskar som jag, här och nu, tycker är hetast inför NHL-draften 2027.

Samtidigt undrar jag om jag hade haft med en sådan som Alexander Command på en sån här lista för ett år sedan. Det är faktiskt tveksamt, och han slutade som sagt som den tredje högst draftade svensken. Det blir intressant att se vem som får en liknande utveckling den kommande säsongen.

Jag tycker att vi har ett par storvuxna forward som bör vara väldigt intressanta för NHL-scouterna. Sedan är det även en intressant målvaktskull. Det kanske inte blir sju förstarundor i NHL-draften 2027, men det finns ett par att hålla ögonen på till nästa säsong.

Här är i alla fall min lista på de tio hetaste svenskarna, utan någon inbördes ordning.