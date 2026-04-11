Ducks-bossen förlänger: ”Gjort precis som vi hoppades”

Med Leo Carlsson i spetsen är Anaheim Ducks på väg mot sitt första slutspel sedan 2018. Nu väljer man att förlänga med klubbens GM, Pat Verbeek.

– Pat har gjort precis som vi hoppades han skulle göra, säger Ducks ägare Henry och Susan Samueli.

2026 ser ut att bli året då Anaheim Ducks till slut kan skörda lite frukt efter år av ombyggnation och uppsamling av talanger. Detta efter att Pat Verbeek lyckats balansera upp sådana som Leo Carlsson med mer rutinerade pjäser i form av Chris Krieder och Jacob Trouba.

Nu meddelar NHL-klubben att general managern skrivit på en förlängning över flera år.

– Pat har gjort precis som vi hoppades han skulle göra, förvandla Ducks till vad vi tror kommer att bli ständiga utmanare under det kommande decenniet, säger Ducks ägare Henry och Susan Samueli i pressmeddelandet och fortsätter.

– Vi är otroligt glada över att se laget fortsätta utvecklas till vad som redan är ett spännande, vinnande lag redo att ta nästa steg.

Den nu 61-årige Verbeek klev in i rollen under februari 2022 och var alltså inblandad när Leo Carlsson valdes som andra spelare i NHL-draften 2023. Därifrån har laget växt i takt med den svenske stjärnan och är på väg mot sitt första slutspel sedan 2018.

– Att upprätthålla stabilitet inom vår hockeyavdelning under de kommande åren kommer att vara viktigt för vårt lags utveckling. Vår hockeystab har arbetat outtröttligt för att bygga en begåvad grupp som vårt samhälle kan vara stolt över, säger lagpresidenten Aaron Teats.

Exakta längden på avtalet har inte offentliggjorts.

