Nu är draftettan klar för Toronto

Gavin McKenna. Foto: Steven Ellis,Daily Faceoff

Ivar Stenberg var den första spelaren från årets draft att skriva NHL-kontrakt. Nu har drafttvåan fått sällskap. Under lördagskvällen skrev nämligen draftettan Gavin Mckenna på för Toronto Maple Leafs.

McKenna har skrivit på sitt treåriga Entry Level Contract. Han fick, som vanligt när det gäller en draftetta, ett maxkontrakt. Det innebär, enligt det nya kollektivavtalet i ligan, 1,025 miljoner dollar år ett, 1,075 år två och 1,125 år tre. Han har dessutom möjlighet till ett gäng bonusutbetalningar, som baseras på prestation, som kan bli värda så mycket som 3,5 miljoner dollar per år.

Gavin McKenna gjorde 51 poäng på 35 matcher för Penn State i collegeligan NCAA. Han levererade också 14 poäng på bara sju matcher under Junior-VM. Han är junior även nästa säsong.