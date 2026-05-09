Väntade draftettan i blåsväder – igen

Supertalangen, Gavin McKenna, friades från åtalet om grov misshandel. Men nu hamnar istället hans mamma i blåsväder.

Ett barslagsmål som slutade med en bruten käke fick stor rubriker i februari. Detta då den åtalade var 18-årige Gavin McKenna, väntade ettan i NHL-draften 2026. Upp till 20 års fängelse nämndes som möjligt straff för grov misshandel, men till slut friades kanadensaren, idag forward för Penn State University.

Nu hamnar McKenna-familjen återigen i blåsväder. Enligt Centre Daily Times har nämligen hans mamma Krystal McKenna istället åtalats.

I Kanada är det olagligt att köpa ut alkohol till personer under 19 år. Men enligt utredare är det precis vad Krystal gjort, till Gavin och två andra personer, även de för unga. Allt detta i samband med barslagsmålet. Det ska även finnas övervakningsbilder på när mamman beställer drinkar med vodka till McKenna under den kvällen.

Förhöret för Krystsal kommer att ske 3 juni, cirka tre veckor innan Gavin McKennas namn troligen ropas upp först av alla i NHL-draften.

Krystal McKenna, mother of Gavin, charged with selling or furnishing liquor to minors.



Alleged incident occurred on same day Gavin was charged with felony aggravated assault. ⬇️ https://t.co/TpbpubLn5H — NHL News (@PuckReportNHL) May 9, 2026

