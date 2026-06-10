Prisas efter osannolika comebacken – överraskas av familjen

Gabriel Landeskogs långa väg tillbaka till NHL-hockeyn har nu belönats. Colorado Avalanche-kaptenen tilldelas Bill Masterton Trophy efter sin uppmärksammade comeback – och fick själv reda på det genom en känslosam överraskning från familjen.

Gabriel Landeskog tar hem Bill Masterton Trophy efter sin osannolika comeback.

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN & NHL

Gabriel Landeskogs karriär såg länge ut att vara över.

Efter att ha spelat skadad under Colorado Avalanches Stanley Cup-vinnande slutspel 2022 genomgick svensken fyra knäoperationer och missade därefter tre hela NHL-säsonger. Vägen tillbaka var kantad av motgångar, tvivel och långa rehabiliteringsperioder.

Nu belönas den 33-årige lagkaptenen för sin uthållighet.

Gabriel Landeskog vinner Bill Masterton Memorial Trophy

På tisdagen tilldelades Landeskog Bill Masterton Memorial Trophy, priset som varje år går till den NHL-spelare som bäst personifierar uthållighet, sportsmanship och hängivenhet till hockeyn.

Det speciella? Landeskog hade ingen aning om att han skulle få priset.

Svensken satt hemma i en intervju om att han nyligen utsetts till vinnare av Mark Messier NHL Leadership Award när han plötsligt fick en Ipad i handen. På skärmen dök hälsningar upp från bland andra lagkamraterna Nathan MacKinnon och Cale Makar, hans läkare Matthew Jordan, hustrun Melissa och pappa Tony Landeskog.

– Det var väldigt svårt att se dig när du mådde som sämst. Men trots allt fortsatte du att vara en ledare för laget och komma till rinken varje dag med en positiv inställning, säger Makar i videohälsningen.

Överraskades av familjen

Landeskogs pappa hyllade sonens envishet.

– Många tvivlade på att du någonsin skulle komma tillbaka. Men du brydde dig inte om det. Du fortsatte bara att arbeta. Folk förstår inte hur mycket arbete du har lagt ner, säger Tony Landeskog.

När videon var slut uppmanades svensken att vända sig om. Där stod hustrun Melissa tillsammans med parets tre barn – och en representant från Hockey Hall of Fame med Masterton Trophy i händerna.

– Jag hade ingen aning om vad som var på gång. Inte ens när folk började prata om min resa och min uthållighet förstod jag, berättar Landeskog för NHL.com efteråt.

Gabriel Landeskog was certainly not expecting a second award to appear when he sat down for this interview! 🏆



Watch as Landeskog’s family surprises him with the Bill Masterton Memorial Trophy for the way he exemplified perseverance, sportsmanship, and dedication to hockey.… pic.twitter.com/AsaxY7hpgc — NHL (@NHL) June 9, 2026

Blir fjärde svensken att vinna Masterton Trophy

Masterton Trophy har delats ut sedan 1968 och endast fyra svenskar har tidigare fått motta utmärkelsen: Anders Hedberg (1985), Robin Lehner (2019) och Oskar Lindblom (2021). Nu ansluter sig Landeskog till den exklusiva skaran efter att ha tagit hem utmärkelsen framför landsmannen Rasmus Dahlin, som var runner-up.

Comebacken i sig är dessutom historisk. När Landeskog återvände till spel i Stanley Cup-slutspelet 2025 blev han den första NHL-spelaren någonsin att komma tillbaka efter en broskersättningsoperation i knät.

Den gångna säsongen noterades han för 35 poäng (14 mål och 21 assist) på 60 grundseriematcher. Han var även kapten för Tre Kronor under OS i Milano-Cortina tidigare i år.

– Det hade varit så lätt att ge upp och lägga skridskorna på hyllan. Men du gjorde aldrig det. Den mentala styrka du visade kommer jag att beundra resten av mitt liv, sade hustrun Melissa i sin hälsning.

Source: Gabriel Landeskog @ Elite Prospects