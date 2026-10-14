Frondell upp i rookietopp - efter dubbla assist

Chicago Blackhawks tog en tung seger hemma i United Center när Pittsburgh Penguins besegrades med 5–3. Matchen markerade stjärnskottet Connor Bedards säsongsdebut efter axeloperationen i somras, och han noterades direkt för en assist.

Det var dock Teuvo Teräväinen och Roman Kantserov som stal rubrikerna rent målmässigt med två fullträffar var för hemmalaget. Pittsburgh utmanade i den tredje perioden när Sidney Crosby sopade in sitt andra mål för kvällen till 3–3 och klev upp på delad 14:e plats i NHL:s skytteliga genom tiderna. Men Chicago svarade snabbt. Tyler Bertuzzi sköt matchvinnande 4–3 innan Kantserov stängde matchen.

Erik Karlsson spelade fram till två av gästernas mål, men det räckte inte för ett Penguins som fortfarande letar efter stabilitet. För Anton Frondell blev det tvåa nya assist. Därmed toppar Frondell poängligan för rookies med sina sex poäng på sju matcher.

Chicago Blackhawks ligger på sjunde plats i Central Division med resultatraden 2–5–0, medan Pittsburgh Penguins placerar sich som sexa i Metropolitan Division med 3–3–1.

Matchfakta

Chicago Blackhawks – Pittsburgh Penguins 5–3 (2–1, 1–1, 2–1)

Första perioden:

1–0 (05.12) Teuvo Teräväinen (Tyler Bertuzzi, Anton Frondell), 1–1 (11.45) Sidney Crosby (Samuel Girard, Erik Karlsson), 2–1 (16.30) Roman Kantserov (Connor Bedard, Bowen Byram)

Andra perioden:

3–1 (08.15) Teuvo Teräväinen (Anton Frondell, Cole Smith), 3–2 (17.51) Nick Robertson (Blake Lizotte, Erik Karlsson)

Tredje perioden:

3–3 (09.17) Sidney Crosby (Connor Dewar), 4–3 (11.05) Tyler Bertuzzi (Ryan Greene, Artsiom Leŭsjunoŭ), 5–3 (19.12) Roman Kantserov (Patrick Kane)

Skott: 20–27 (5–10, 8–9, 7–8)

Utvisningar: Chicago: 4x2 min. Pittsburgh: 2x2 min.

Målvakter: Spencer Knight, Chicago (24 räddningar / 27 skott); Sergej Murasjov, Pittsburgh (15 räddningar / 19 skott).