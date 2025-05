Från petad – till hjälte: ”Såg självsäker ut”

Frederik Andersen byttes ut i match två och petades i match tre.

I nattens ödesmättade match fyra mot Florida var dansken tillbaka mellan stolparna – och blev Carolinas matchhjälte.

– Han såg självsäker ut, säger tränaren Rod Brind’Amour till AP.

Frederik Andersen klev fram som hjälte för Carolina.

Foto: Lynne Sladky/AP/Alamy

Frederik Andersen startade mellan Carolina Hurricanes stolpar i match ett och två i konferensfinalen mot Florida Panthers. Efter att dansken släppt in nio mål på 36 skott under sina fem första perioder i matchserien så byttes han emellertid ut i match två.

I match tre var det i stället målvaktskollegan Pjotr Kotjetkov som fick chansen mellan stolparna, men när inte det draget föll väl ut för Hurricanes valde tränaren Rod Brind’Amour att återgå till Andersen inför match fyra.

Med säsongen på spel klev Andersen fram med en matchvinnarinsats och räddade samtliga 20 skott i nattens 3–0-seger.

– Han såg självsäker ut. Det gör han i och för sig alltid, säger tränaren Rod Brind’Amour till AP.

”Älskar att spela med det här laget”

Nollan var Andersens andra i årets Stanley Cup-slutspel och hans femte totalt i slutspelssammanhang i NHL.

– Vi ge allt vi hade och spela vår bästa match. Vi blev belönade för det. Jag älskar att spela med det här laget och jag är så glad att vi får en ny chans (under natten till torsdag). Vi var närmare i vårt spel och vi är ett rätt bra lag när vi spelar vårt spel. Vi behöver mer av det, säger Andersen till NHL.com.

Formidabel inledning på slutspelet

Andersen hade en formidabel inledning på Stanley Cup-slutspelet, där han förde Hurricanes till konferensfinal via en räddningsprocent på 93,7 procent samt ett snitt på 1,36 insläppta mål per match i de nio inledande matcherna under de två första rundorna av slutspelet.

Veteranen hade annars en utmanande grundserie, där en knäskada höll honom borta från spel i närmare tre månader. Andersen spelade bara 22 matcher i grundserien och noterades för en räddningsprocent på 89,9 procent.

– En av de många bra sakerna med honom är att han har gått igenom så många utmaningar under sin karriär. Han har varit borta i månader för att sedan komma tillbaka mellan stolparna och ser ut att inte ha missat en match. Jag vet inte hur han lyckas med det, det är något unikt. Vi behöver det i kväll, sade Brind’Amour till NHL.com inför nattens match.

Det fick Brind’Amour och Hurricanes sannerligen av Andersen.