VM-forwarden får sjuårskontrakt i Boston Bruins

Fraser Minten skriver på ett sjuårskontrakt i Boston Bruins.

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Med 17 mål och 18 assist stod han för flest poäng av en Boston Bruins-rookie sedan 2017/18. Nu säkras Fraser Minten också upp av NHL-klubben genom ett sju år långt kontrakt. Allt efter den tidigare trejden från Toronto Maple Leafs i mars 2025.

Avtalet är värt 50,4 miljoner dollar och ger därmed ett snittvärde på 7,4 miljoner med start 2027/28.

– Sedan han började hos oss har Fraser fortsatt att växa och vunnit mer och mer av sina lagkamraters och tränarstabens förtroende. Hans hockeysinne, tävlingsanda, ansvarsfulla tvåvägsspel och offensiva utveckling gör honom till en värdefull spelare för vår grupp. Detta är ett ömsesidigt långsiktigt åtagande som återspeglar vårt förtroende för Fraser och den viktiga roll han kommer att spela, liksom Frasers tro på att vårt lag går framåt, säger Bruins general manager Don Sweeney i ett uttalande.

Den nu 22-årige Fraser Minten valdes av Toronto Maple Leafs i andra rundan av NHL-draften 2022. Därefter blev han JVM-kapten för Kanada 2024, innan resan in i NHL började. Under förra våren belönades han även med en plats i herr-VM och stod bland annat för två poäng i 5–3-mötet med Sverige. Kanada föll senare i bronsmatchen mot Norge.