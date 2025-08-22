Skriver kontrakt värt 445 miljoner – efter 56 matcher

Frank Nazar har spelat 56 matcher i NHL med Chicago Blackhawks.

Nu belönas han med ett nytt sjuårskontrakt värt 445 miljoner kronor.

– Frank är en oumbärlig del av vårt lag, säger general managern Kyle Davidson.

Foto: Erin Hooley/AP/Alamy

Via sin hemsida meddelar Chicago Blackhawks att den 21-årige forwarden Frank Nazar skrivit på ett nytt sjuårskontrakt med klubben med en lönetaksträff på 6,59 miljoner dollar.

Avtalet börjar gälla efter att hans nuvarande kontrakt löper ut nästa sommar, sträcker sig till 2033 och är värt totalt 445 miljoner kronor.

– Frank höjde sitt spel förra säsongen och har bevisat att han är en av de främsta unga spelarna i ligan. Han driver spelet med sin fart och sin spelskicklighet, skapar problem för motståndarna och möjligheter för lagkamraterna varje kväll. Frank är en oumbärlig del av vårt lag och vi är glada över att ha honom hos oss de kommande åtta säsongerna, säger general managern Kyle Davidson.

Har bara spelat 56 NHL-matcher

Nazar skriver på kontraktet efter att bara spelat 56 NHL-matcher med Blackhawks. Den amerikanske 21-åringen draftades som 13:e spelare totalt i 2022 års NHL-draft och debuterade i Blackhawks i slutet av säsongen 2023/24 efter att han lämnat University of Michigan i collegeligan.

Den gångna säsongen spelade Nazar 53 matcher med Blackhawks och noterades för 26 poäng fördelat på tolv mål och 14 assist.

21-åringen fanns med i USA:s världsmästarlag den gångna säsongen, där han stod för tolv poäng (6+6) på tio VM-matcher. Han har även ett JVM-guld (2024) på meritlistan.