Prislappen för huvudtacklingen: 680 000 kronor

Chicago Blackhawks forward Frank Nazar fick ett matchstraff i slutskedet av mötet med New York Islanders under natten till fredag, svensk tid. Nazar delade då ut en huvudtackling på motståndarforwarden Bo Horvat, som nu resulterar i en avstängning.

Nazar satte in en tackling i huvudet på Horvat i samband med att Islandersforwarden prickade in 4–1 i tom målbur. Via sin hemsida meddelar NHL att Nazar får två matchers avstängning för tacklingen.

"När Horvat släpper pucken skär Nazar in framför honom och delar ut en hård och hög tackling, där huvudet blir den främsta träffpunkten trots att det hade gått att undvika kontakt med huvudet", säger NHL Player Safety i sin bedömning.

Går miste om 680 000 kronor i lön

För Nazar innebär det att han missar Chicagos nästkommande matcher mot regerande mästaren Carolina Hurricanes under natten till söndag, svensk tid, samt matchen mot Pittsburgh Penguins under natten till onsdag.

Det innebär även en ekonomisk smäll för Nazar, som i och med avstängningen går miste om 680 000 kronor i lön.

24-åringen, som är inne på det första året av ett sjuårigt kontrakt värt 460 miljoner kronor och som den här säsongen ger honom en lön på 91 miljoner kronor, har producerat tre poäng (2+1) på de fem inledande matcherna denna NHL-säsong. Förra säsongen blev han trea i Chicagos interna poängliga bakom Connor Bedard (75 poäng) och Tyler Bertuzzi (58) med sina 41 poäng på 66 matcher.