Kanadas smäll: Stortalangen missar resten av JVM

I nattens oväntade förlust mot Lettland dundrade Matthew Schaefer in i stolpen.

Nu meddelar Kanada att stortalangen, född 2007, missar resten av JVM.

Supertalangen Matthew Schaefer skadades i natt. Foto: Alamy (Montage)

Matthew Schaefer hann endast med två minuters istid innan han klev av i nattens JVM-möte med Lettland. Backen hade brutit sig in framför mål, men dundrade in i stolpen då ögonen letade efter en retur. Han blev liggandes och åkte sedan av isen med armen hängandes.



Under lördagen, efter 2–3-förlusten, meddelar nu hockey canada att stortalangen missar resten av turneringen.

Brutet nyckelben – de kan ersätta

Enligt TSN:s Bob McKenzie handlar det om ett brutet nyckelben och en rehabilitering på två till tre månader. Insidern nämner även att Sawyer Mynio nu väntas bli inkallad, samt att Carson Rehkopf även kan komma att kallas in för att fylla ut laget till 25 spelare.



För Schaefer kommer detta efter att han missat säsongsinledningen på grund av körtelfeber. Det är även ett tungt bakslag för backlöftet i jakten på förstaplatsen i NHL-draften 2025 som han, enligt vissa rankingar, kan ta sig till. Den här säsongen har han producerat 22 poäng på 17 matcher för Erie Otters i OHL.