Första NHL-poängen för Björck: "En liten lättnad"

Viggo Björck stod för sitt första poäng i NHL i natt.

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Winnipeg Jets har haft en utmanande höst och lagets svenske rookie Viggo Björck har haft svårt att få utdelning i poängprotokollet. Inför nattens möte med Vancouver Canucks hade Björck lämnat sina 16 inledande NHL -matcher utan poäng – men i natt bröts torkan.

Halvvägs genom den tredje perioden fanns Björck med i förarbetet till Mark Scheifeles 5–1-mål och kunde således bryta sin poängtorka och samtidigt göra sin första poäng i NHL.

– Det var en liten lättnad, måste jag säga. Det är skönt att ha vunnit två matcher på rad nu, så det är något att bygga vidare på, säger Björck till Sportsnet .

– Jag är ingen som ger upp, så jag har bara borrat ned huvudet och fortsatt jobba. Till slut måste det komma.

Se assisten här:

Tredje yngsta svenska poängmakaren genom tiderna

I och med sin poäng blev Björck den tredje yngsta svenska spelaren att göra poäng i NHL. Bara Mika Zibanejad (18 år och 172 dagar) samt Rasmus Dahlin (18 år och 181 dagar) har varit yngre än Viggo Björck (18 år och 238 dagar) när han nu fick göra sin första poäng.

– Jag har fått mycket hjälp. Det är härligt att ha lagkamraterna bakom sig, säger Björck.

Björck draftades av Winnipeg som åttonde spelare totalt i sommarens NHL-draft och valde inför den här säsongen att lämna SHL och Djurgården för spel i Jets.

Winnipeg vann matchen mot Vancouver med 6–2, där Liam Öhgren stod för ett av Canucks mål i matchen och Jonathan Lekkerimäki noterades för en assist.



Winnipeg Jets – Vancouver Canucks 6–2

Winnipeg: Alex Iafallo (4), Cole Koepke (2), Dawson Mercer (1), Neal Pionk (4), Mark Scheifele (3), Mario Ferraro (2).

Vancouver: Liam Öhgren (6), Brock Boeser (6).



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