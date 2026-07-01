Första bilderna på Stenberg i San Jose - hyllas av coachen

Ivar Stenberg har genomfört sitt första träningspass med San Jose. Foto: Bildbyrån.

Natten mellan fredag och lördag valdes Ivar Stenberg som nummer två i NHL-draften av San Jose Sharks. Han har ännu inte skrivit kontrakt med sin NHL-klubb, det har ingen från årets draft gjort, men NHL-lagens olika talangläger har nu dragit igång.

Igår genomförde Stenberg sitt första träningspass iklädd sin nya San Jose-mundering.

– Det är superkul att se sig själv i nya färger. Det har varit supercoolt och superkul. Jag har drömt om det här hela livet, och nu är jag här, säger drafttvåan till nhl.com .

Stenberg är tydlig med att han nu fokuserar på att utvecklas som spelare.

– Jag behöver bli starkare, snabbare och sådana saker. Sharks kommer kanske prata med mig och berätta vad de tänker.

Ivar Stenberg hyllas av coachen

Det svenske superlöftet, som är junior även nästa säsong, hyllades av AHL-laget San Jose Barracudas coach John McCarthy efter det inledande träningspasset.

– Han var bra. Man kan se att han har spelat mot män tidigare. Han ser isen bra. Han skilde sig från de andra ganska bra. Men det har ju bara gått ett träningspass och vi gjorde bara två små övningar och en liten match.

Under onsdagen genomförs ett nytt träningspass, innan det under torsdagen genomförs en internmatch.