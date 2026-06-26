NHL

Förre SHL-backen förlänger med Red Wings

Publicerad 26 juni 2026 08:44
Andreas Larsson
Andreas Larsson
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William Wallinder väntar fortfarande på sin NHL-debut. Kanske får han möjligheten kommande säsong. Den svenske backen har nämligen skrivit på ett nytt tvävägskontrakt med Detroit.

William Wallinder skriver nytt kontrakt med Detroit. Foto: Bildbyrån
William Wallinder skriver nytt kontrakt med Detroit. Foto: Bildbyrån

23-årige William Wallinder, med ett förflutet i Rögle och Modo, har tillbringat de senaste tre säsongerna i farmalaget Grand Rapids Griffins, sedan han valdes som nummer 32 i driften 2020. Där har han på 194 matcher gjort 54 poäng. Under den gångna säsongen stod han för 20 poäng (2+18) på 66 grundseriematcher och ett mål på åtta matcher i slutspelet. 

Än väntar dock den svenske backen på debut i NHL. 

William Wallinder skriver nytt tvåårskontrakt

Under torsdagen stod det klart att Detroit skriver ett nyt tvävägskontrakt med Wallinder. Detroit, som sitter på en redan ganska full backsida med spelare som Moritz Seider, Ben Chiarot, Justin Faulk, Jacob Bernard-Docker och Albert Johansson på kontrakt. Med tanke på det nya kontraktet kommer nu Red Wings behöva ta ett beslut med Wallinder, som kommer behöva gå via waivers om han ska skickas till AHL.  

Source: William Wallinder @ Elite Prospects

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