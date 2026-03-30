Erssons storspel – spelade fram till avgörandet
- Philadelphia vann med 2–1 efter förlängning
- Philadelphias sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Tredje raka segern för Philadelphia
Det blev en riktigt tajt match när Philadelphia tog emot Dallas i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Philadelphia var starkast och segerresultatet blev 2–1. Samuel Ersson räddade 17 av 18 skott och hade även en assist på det avgörande målet.
— Han var skillnaden i matchen, sa Couturier. Han är en tävlingsmänniska. Han finns där när man behöver honom och kan göra de där stora räddningarna. Han spelade jättebra ikväll och höll oss kvar i matchen hela kvällen.
Segern var Philadelphias sjätte på de senaste sju matcherna.
Washington nästa för Philadelphia
Lagens första möte för säsongen vann Dallas med 5–1.
Philadelphia möter Washington i nästa match borta onsdag 1 april 01.00. Dallas möter samma dag Boston borta.
Philadelphia–Dallas 2–1
NHL, Xfinity Mobile Arena
Förlängning: –.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Philadelphia: 4-0-1
Dallas: 1-1-3
Nästa match:
Philadelphia: Washington Capitals, borta, 1 april 01.00
Dallas: Boston Bruins, borta, 1 april 01.00
