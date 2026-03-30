Erssons storspel – spelade fram till avgörandet

Philadelphia vann med 2–1 efter förlängning

Philadelphias sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tredje raka segern för Philadelphia

Det blev en riktigt tajt match när Philadelphia tog emot Dallas i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Philadelphia var starkast och segerresultatet blev 2–1. Samuel Ersson räddade 17 av 18 skott och hade även en assist på det avgörande målet.

— Han var skillnaden i matchen, sa Couturier. Han är en tävlingsmänniska. Han finns där när man behöver honom och kan göra de där stora räddningarna. Han spelade jättebra ikväll och höll oss kvar i matchen hela kvällen.

Segern var Philadelphias sjätte på de senaste sju matcherna.

Washington nästa för Philadelphia

Lagens första möte för säsongen vann Dallas med 5–1.

Philadelphia möter Washington i nästa match borta onsdag 1 april 01.00. Dallas möter samma dag Boston borta.

Philadelphia–Dallas 2–1

NHL, Xfinity Mobile Arena

Förlängning: –.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 4-0-1

Dallas: 1-1-3

Nästa match:

Philadelphia: Washington Capitals, borta, 1 april 01.00

Dallas: Boston Bruins, borta, 1 april 01.00