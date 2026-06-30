Florida på väg att värva tillbaka hatobjektet

Radko Gudas kan vara på väg tillbaka till Florida Panthers efter att klubben säkrat hans rättigheter. Foto: Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Foto: USA TODAY Sports

Florida Panthers och Anaheim Ducks har genomfört en ovanlig bytesaffär inför onsdagens öppnande av free agent-marknaden.

Klubbarna har bytt rättigheterna till sina respektive kommande unrestricted free agents. Det innebär att Panthers nu äger förhandlingsrättigheterna till den tjeckiske veteranbacken Radko Gudas, medan Ducks får chansen att skriva kontrakt med forwarden A.J. Greer.

Enligt TSN insider Pierre LeBrun ska Gudas redan ha varit positivt inställd till en återkomst till Florida, samtidigt som Anaheim väntas erbjuda Greer ett kontrakt inom kort.

Florida Panthers fortsätter satsa på tuffhet

För Panthers innebär värvningen att laget kan bli ännu tuffare att möta. Under sommaren har klubben redan förstärkt truppen med profiler som Brady Tkachuk och Garnet Hathaway, och nu kan även Gudas återvända till organisationen där han spelade mellan 2020 och 2023.

36-åringen var lagkapten i Anaheim Ducks de två senaste säsongerna. Förra säsongen noterades han för två mål och totalt 13 poäng på 56 grundseriematcher, samtidigt som han drog på sig 67 utvisningsminuter. En skada begränsade honom till endast en slutspelsmatch när Ducks slogs ut i den andra rundan.

Tjecken skapade rubriker i både OS och NHL då han var inblandade i situationer där superstjärnorna Sidney Crosby och Auston Matthews blev skadade. Hans rykte som en av NHL:s fulaste och mest avskydda spelare återinrättades därmed.

"Vi hoppas kunna skriva kontrakt med A.J."

"Radko Gudas ledde vår klubb med hjärta och själ under de två senaste säsongerna och gjorde dessutom ett stort avtryck i vårt lokalsamhälle. Vi tackar honom och önskar honom all framgång framöver. Vi hoppas kunna skriva kontrakt med A.J. och ser fram emot vad han kan bidra med", säger Ducks general manager Pat Verbeek i ett pressmeddelande.

Greer kommer från sin bästa NHL-säsong hittills med 17 mål och 32 poäng på 78 matcher för Panthers. Den 29-årige forwarden bidrog dessutom med tre poäng på 16 slutspelsmatcher när Florida försvarade sin Stanley Cup-titel.

Gudas har under sin NHL-karriär spelat 885 matcher för Tampa Bay Lightning, Philadelphia Flyers, Washington Capitals, Florida Panthers och Anaheim Ducks och står noterad för 42 mål och 211 poäng.