Florida Panthers har hittat en ny målvakt som ska backa upp Sergej Bobrovskij kommande säsong. Från Columbus Blue Jackets värvar man in stjärnans landsman Daniil Tarasov.

Daniil Tarasov trejdas från Columbus Blue Jackets till Florida Panthers. Foto: Danny Wild-Imagn Images

Stanley Cup-mästarna Florida Panthers valde under säsongen att offra sin unga målvaktstalang Spencer Knight när man värvade in backen Seth Jones från Chicago Blackhawks. I stället plockades tjecken Vitek Vanecek in från San Jose Sharks som reserv bakom Sergej Bobrovskij. Han väntas dock inte bli kvar i klubben efter att hans avtal löpt ut.

Inför nästa säsong har klubben hittat en ny, lite yngre målvakt som ska ge Bobrovskij chansen att vila mellan varven.

Under torsdagen skickade Panthers ett femterundeval i draften till Columbus Blue Jackets i utbyte för den ryske keepern Daniil Tarasov.

Daniil Tarasov klar för Florida Panthers

26-åringen, som är restricted free agent, är precis som den nästan elva år äldre Bobrovskij född och uppvuxen i Novokuznetsk i Ryssland. Han kommer närmast från en säsong i Columbus där han förlorade sitt jobb som reserv bakom Elvis Merzlikins till Jet Greaves. Han spelade 20 matcher med Blue Jackets och hade en räddningsprocent på 88,1. Han gjorde utöver det två framträdanden för Cleveland Monsters i AHL.

Den 196 centimeter långe Daniil Tarasov draftades ursprungligen av Columbus Blue Jackets som 86:e spelare i tredje rundan 2017. Han flyttade över till Nordamerika 2021 och har sedan dess spelat 65 NHL-matcher.

På meritlistan har Tarasov, som till mångårige KHL-målvakten Vadim Tarasov, ett JVM-brons med Ryssland från 2019.