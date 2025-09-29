NHL-klubbarna börjar trimma sina trupper rejält inför premiären.

Under natten blev flera svenskar bortgallrade för att skickas ner till AHL.

Fabian Wagner, Simon Robertsson och Calle Clang är tre av svenskarna som skickas ner. Foto: Bildbyrån

NHL-säsongen är bara drygt en vecka bort och klubbarna håller just nu på att färdigställa sina trupper med premiären precis runt hörnet. Det innebär att det sker stora förändringar i laguppställningarna med flera spelare som omplaceras till antingen AHL eller diverse juniorligor.

Under natten mellan söndag och måndag fick fem svenskar beskedet att de inte har gjort tillräckligt för att ta plats i NHL inför den nya säsongen utan i stället får starta sin säsong i farmarligan. Det handlar om Simon Robertsson och Samuel Johannesson (St. Louis Blues), Fabian Wagner (Winnipeg Jets), Loke Johansson (Boston Bruins) samt Calle Clang (Anaheim Ducks).

SM-guldvinnaren en av spelarna som skickas till AHL

Simon Robertsson och Samuel Johannessson lämnade båda svensk hockey förra året och spelade sedan i Blues farmarlag Springfield Thunderbirds. 22-årige Robertsson, som draftades av Blues 2021, spelade i Skellefteå innan han åkte över till Nordamerika. Under säsongen 2023/24 var han även utlånad till Brynäs som då spelade i HockeyAllsvenskan men forwarden återvände till Skellefteå och fick vinna SM-guld 2024. I fjol stod han för 13 poäng på 26 matcher i AHL. 24-årige Johannesson å sin sida gjorde succé i både Brynäs och Örebro i SHL vilket ledde till att han fick ett NHL-kontrakt av St. Louis förra året. Under debutsäsongen i AHL stod han för 32 poäng på 66 matcher vilket var näst bäst av alla svenska backar i farmarligan.

Fabian Wagner draftades av Winnipeg Jets 2022 och spelade JVM för Sverige både 2023 och 2024. Han spelade SHL-hockey med Linköping innan 21-åringen lämnade Sverige mitt under förra säsongen för att ansluta till Jets organisation. I fjol noterades han för 13 poäng på 50 matcher i AHL.

Loke Johansson valdes i sjätte rundan av Boston Bruins i NHL-draften 2024 och imponerade sedan på Bruins vilket ledde till att han skrev ett NHL-kontrakt tidigt efter draften. I fjol spelade han för Moncton Wildcats i juniorligan QMJHL men till årets säsong tar 19-åringen klivet till AHL.

Calle Clang lämnade Rögle 2023 och går nu in i sin tredje säsong i Anaheim Ducks organisation. Han har dock endast fått komma upp och sitta på bänken i NHL, men utan att få spela. Det har i stället blivit spel i farmarlaget San Diego Gulls där 23-åringen har spelat 68 AHL-matcher.

