Filip Hållander har överlevt alla gallringar inför säsongsstarten. Men han ser ändå ut att petas i nattens premiär mot New York Rangers.

Filip Hållander ser ut att få vänta på sin comeback i NHL. Foto: Bildbyrån.

I natt är det äntligen dags för NHL att dra igång och i vanlig ordning tar mängder av svenskar plats i premiärtrupperna. Ett av de nya blågula namnen som överlevt alla gallringar är fjolårets poängligatvåa i SHL: Filip Hållander. Hållander har sedan tidigare tre NHL-matcher på meritlistan för Pittsburgh Penguins, och efter två succésäsonger i Timrå har han nu spelat till sig en ny NHL-chans med Penguins.

Den tidigare SHL-stjärnan ser dock ut att petas i nattens NHL-premiär mot New York Rangers. 25-åringen tog rollen som extraforward i den sista träningen inför matchen, skriver Penguins på sin hemsida. Detta trots att tre forwards som annars lär vara givna i laget, Bryan Rust, Rutger McGroarty och Kevin Hayes, är borta med skador.

Rookien får spela med Crosby och Rakell

Två andra rookies tar dock plats i Penguins forwardsuppställning i natt: finske Ville Koivunen som tycks få inleda i en förstakedja med Sidney Crosby och Rickard Rakell, samt 07:an Ben Kindel som valdes som elfte spelare i draften i somras. Pittsburgh är inne i en ombyggnation och kommer matcha en hel del unga spelare under säsongen.

Penguins tredje svensk, Erik Karlsson, spelar i första backpar med nyförvärvet från Boston: Parker Wotherspoon.

Matchen mellan Pittsburgh och New York Rangers inleds strax efter 02:00, svensk tid.

Pittsburgh Penguins trupp

Source: Pittsburgh Penguins @ Elite Prospects