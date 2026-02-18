Filip Hållander har varit borta i 107 dagar efter att ha fått en blodpropp i benet.

Nu är svensken redo för comeback – och skickas ner till AHL för att spela sig i form igen.

Filip Hållander är redo för spel igen efter blodproppen. Foto: Matt Slocum/AP Photo/Alamy

I början av november drabbades Filip Hållander av en blodpropp i benet som sedan har hållit honom borta från spel under stora delar av säsongen. Hållander har missat 42 matcher med Pittsburgh Penguins och inte spelat sedan tredje november, alltså 107 dagar sedan.

Under tisdagen var Hållander däremot äntligen tillbaka på isen igen när Penguins tränade för första gången sedan innan OS-uppehållet. Nu är 25-åringen också redo för en comeback till matchspel igen.

Pittsburgh Penguins meddelar under onsdagskvällen att Filip Hållander skickas ner till farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL. Hållander skickas ner i vad som kallas för ett ”conditioning loan”. Det innebär att han skickas ner tillfälligt, i maximalt 14 dagar, och inte behöver gå via waivers för att bli nedskickad. Filip Hållander kommer därmed att få spela sig i form i farmarligan efter sin långa frånvaro.

Forward Filip Hallander has been assigned to the @WBSPenguins (AHL) on a conditioning loan. pic.twitter.com/ZOPe3SEWxe — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 18, 2026

Wilkes-Barre/Scranton Penguins spelar tre matcher i AHL den kommande veckan innan NHL återupptas. Pittsburgh Penguins spelar sedan sin första match efter OS-uppehållet på torsdagsnatten mellan 26 och 27 februari. I och med nedflyttningen till farmarlaget kommer Hållander alltså få chansen att komma in i matchtempo igen innan NHL drar igång igen efter OS.

Innan blodproppen i benet noterades Filip Hållander för 1+3 på 13 NHL-matcher med Pittsburgh Penguins. Förra säsongen var Hållander en av SHL:s allra bästa spelare och kom tvåa i både skytteligan och poängligan efter att ha gjort 26 mål och 53 poäng på 51 matcher med Timrå IK.

